募兵玩很大！正妹士官附電話「找人陪」網：徵砲兵嗎？

2018年03月13日 15:01 中時電子報 尉遲佩玉 / 綜合報導 / 綜合報導

近來國軍募兵廣告鋪天蓋地，電視、電影院都可見，連士官幹部都挖空心思想拉人入營，一名現役正妹士官竟在臉書貼文「我想找個人陪我，你願意嗎？」還留下電話號碼「有興趣的人歡迎私訊」，網友則質疑「這是在徵老公嗎？還是0204廣告 」。

美女士官貼美照募兵。(圖/翻攝自臉書)

美女士官在個人臉書貼出美照。(圖/翻攝自臉書)

這名女士官在個人臉書發文指出，在國軍服務第八年，很樂在其中、也從沒後悔，這八年她學會了很多做人的道理、處事的方法，八年前她連一下伏地挺身都做不起來，現在的她整個進步59倍！「所以我想找個人陪我一起親身感受這些」。

女士官並列出募兵新方案條件，如果你的年齡符合22-32歲又大學畢業，你就可以進來服役一年，月薪$48990，這很適合對國家有熱情又想存一筆錢的人，「如果你聽到這裡已經有點興趣，或者你周遭有適合也符合且有興趣的人，歡迎私訊我或者撥打0909-900xxx。」

有女士官在個人臉書附電話「找人陪」。(圖/翻攝自臉書)

有女士官在個人臉書貼出募軍新方案，還附上聯絡電話。(圖/翻攝自臉書)

看到這麼另類的募兵方式，網友紛紛回應「這是徵老公嗎？」、「呃…是〝Me too〞嗎? 」、「我覺得hen可以」、「可以招ㄧ個營回來！」；也有網友質疑「ㄚ兵哥多久沒刺槍術了?」、「很像國防婚姻介紹所」、「這是831招募砲兵嗎？」；甚至有網友說「〝摸奶廷〞終於有當兵的理由了！」

(中時電子報)