首創！東海大學與亞馬遜攜手打造雲創學院

台中市長林佳龍（右3）、東海大學校長王茂駿（左3）與AWS代表容永康（左2）共同啟動合作球。（林欣儀攝）

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東海大學校長王茂駿（右2）、AWS大中華區執行董事容永康（左2）分別代表學校與亞馬遜簽署合作備忘錄。（林欣儀攝）

因應科技時代來臨，培養符合未來產業需求人才，東海大學與國際知名亞馬遜AWS攜手，設立全台首創的「雲創學院」，雙方13日簽署合作備忘錄，未來盼透過師資、課程與教材等多方面交流，除開設大數據、雲端課程供學生學習，也提供產業界相關協助。

在台中市長林佳龍、教育部資訊及科技教育司長詹寶珠見證下，東海大學校長王茂駿、AWS大中華區執行董事容永康分別代表學校與亞馬遜簽署合作備忘錄。王茂駿強調，未來會成立虛擬的「雲創學院」並開設課程，學生修習一定學分後可取得學程證明，學校並繼續輔導他們取得國際AWS證照。

此合作緣起於1年半前，王茂駿說，東海凝聚工業區、科學園區，與產業界互動頻繁，1年多前獲AWS青睞，雙方積極洽談，終於成立雲創學院，未來學生可充分使用AWS平台資訊，也會有國際師資交流，盼藉此與世界一流資源結合、讓學生了解國際發展。

容永康指出，AWS在全球提出三大計畫，盼提供資源到各大專院校，將研究、教室遷移至雲端，藉以加速學校與學生創新、降低成本，目前包括史丹佛、哈佛等已有1500所大學加入，盼透過培訓幫助學生提高就業機會與薪資水平。

林佳龍強調，台中市為台灣智慧機械之都，強項在於硬體製造，目前產業走向智慧製造，軟體設計特別重要，更需軟硬結合，大學積極與國際合作培育人才，市府將全力協助。

(中時)

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