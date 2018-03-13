「音樂界郭富城」長這樣 玩音樂玩出一片天

2018年03月13日 15:04 中時 洪秀瑛

擅長彈烏克麗麗。（許欣雲提供）

蔡興國與夥伴們。（許欣雲提供）

很受歡迎。（許欣雲提供）

台上炒熱氣氛。（許欣雲提供）

蔡興國帶夥伴演出。（許欣雲提供）

被封為「音樂界郭富城」的OBOE王子蔡興國，堪稱今年的燈會大贏家，從北到南，一連接8場表演活動，音樂造詣深厚的他，不論是跟南美洲樂團合湊，還是領軍U-SKY天空團體與國樂配搭，都能把現場炒得火熱騷動。

在他的策動帶領下，他讓欣賞燈會演出的市民們，不但在舞臺前跳起群舞自嗨，還親自教授烏克麗麗簡單入門秘笈，簡直就是把燈會表演變成音樂教學教室。

對他這即興又親和的演出，現場觀眾非但不以為意，還異常的配合融入，玩得不亦樂乎，還因此讓下一個表演活動多等了近二十分鐘，主辦單位對觀眾欲罷不能反應也超乎預期，顛覆了音樂演奏的框架，原來，音樂是可以「玩」的。

從雙簧管到烏克麗麗，蔡興國表示，他這幾年一直落實一個心願，就是帶著音樂去旅行，過去兩年期間，他帶著學員以邊玩邊交流演出的方式，在日本、大陸、東南亞地區留下許多珍貴記憶，學員們雖然是無酬演出，但因為有可展現所學的表演舞台，又有落地旅遊招待，都熱切參與活動，還有年輕媽媽激動的說：「謝謝蔡老師給我跟女兒製造美好的回憶，因為他，我跟孩子之間完全沒有親子溝通問題。」

出過12張音樂專輯的蔡興國，目前正籌備第一張烏克麗麗教學專輯，他說：「專輯還在籌備中，但已有大陸企業來談合作，我相信帶著音樂去旅遊，將會是下一波的流行趨勢。」

(中時)