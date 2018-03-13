職安CNS半年內將出爐　估3千家公司受影響

2018年03月13日 15:28 中時 洪安怡

國際標準組織（ISO）歷經4年討論，昨（12）日首度發布全球一致性的「職業安全衛生管理系統國際標準－ISO 45001」，勞動部預計半年內將ISO 45001內化成我國「職業安全衛生管理系統國家標準」（CNS），未來達到一定規模的營造業、水泥燃氣業皆須符合，預估將影響3、4千家企業。

過去ISO並未發布一致性的職業安全衛生管理系統標準，我國自2008年起自行建置「台灣職業安全衛生管理系統」（Taiwan Occupational Safety and Health Management Systems,簡稱「TOSHMS」），且我國實施TOSHMS，並通過第三方驗證的公司，至今約953家。

此次「ISO 45001」發布，勞動部進一步比對「TOSHMS」驗證標準與「ISO 45001」國際標準，發現兩者除架構不同外，實質內容相差不大，因此，勞動部職安署研擬將ISO 45001內化成CNS，並協助業者儘速轉換符合「ISO 45001」標準，以利與國際接軌，預計草案6個月內能產出。

勞動部說，未來CNS公布後，即配合修訂相關法規，要求高風險事業或達到一定規模的公司所建置的職業安全衛生管理系統，均應符合國家標準，如200人以上的製造業、營造業、水電燃氣業，500人以上的醫療保健服務業、餐飲業等，初估影響3、4千家公司。此外，未來職業安全衛生相關獎項，如國家職業安全衛生獎、優良單位五星獎及公共工程金安獎等，也會將CNS納入參選資格要件。

勞動部職安署綜合規劃及職業衛生組組長林毓堂舉例，未來公司從採購新的機械設備或原料，就要先了解是否符合相關CNS規範，進行源頭管理，包含人員的教育訓練、安裝設備的廠商資格、操作方法，甚至到公司組織改造、工時調整，都會被納入考量。

(中時)