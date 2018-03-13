文壇為余光中抱不平 段宜康：他不值這頂桂冠

「詩壇祭酒」余光中(資料照)

友善列印
中時電子報

「詩壇祭酒」余光中在去年十二月逝世。上月底「余光中紀念特展」在台北開幕時，文化部甚至未派代表出席，引發文壇討論。根據聯合報，國家文藝獎得主張曉風與作家陳芳明認為，余光中沒獲褒揚令，跟管中閔迄今還沒當上台大校長的理由一樣，「都是政治不正確」。對此，段宜康在臉書上發文，對他們嗤之以鼻，「發言的文人真是自輕自賤！」

1977年正值鄉土文學論戰，余光中於《聯合報》副刊發表「狼來了」文章，將鄉土文學與大陸的「工農兵文學」並置，且在文末大呼「狼來了」，要這些作家小心被「抓頭」，因此備受討論。

段宜康今天在臉書上PO文，「詩人的桂冠，難道還得央求凱撒的恩賜？」還說到，「除非，他們認為來自民進黨總統的褒揚令，就能洗掉歷史上余光中的「狼來了」？」更評論，「就算鬧到最後，拿了總統的褒揚令，我也不認為余光中值一頂桂冠。」

作家陳芳明則認為，作家可以有意識形態和政治立場；身為掌握權力的執政者，應有跨越意識形態的氣度和高度，「文化應該超越政治」。

網友們則在段宜康的貼文下留言，「你只是有立委的身份，仗著政客的背景，所以自以為有評斷文學的資格.....拿掉這個，不做立委了，民進黨不執政了。你的意見本身，有什麼價值？」、「不用一直批評別人,請自己也照照鏡子才是」。

(中時電子報)

職安CNS半年內將出爐　估3千家公… 政大校友捐贈3千萬 成立「菁英講…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。