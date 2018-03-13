文壇為余光中抱不平 段宜康：他不值這頂桂冠

2018年03月13日 15:09 中時電子報 莊楚雯

「詩壇祭酒」余光中在去年十二月逝世。上月底「余光中紀念特展」在台北開幕時，文化部甚至未派代表出席，引發文壇討論。根據聯合報，國家文藝獎得主張曉風與作家陳芳明認為，余光中沒獲褒揚令，跟管中閔迄今還沒當上台大校長的理由一樣，「都是政治不正確」。對此，段宜康在臉書上發文，對他們嗤之以鼻，「發言的文人真是自輕自賤！」

1977年正值鄉土文學論戰，余光中於《聯合報》副刊發表「狼來了」文章，將鄉土文學與大陸的「工農兵文學」並置，且在文末大呼「狼來了」，要這些作家小心被「抓頭」，因此備受討論。

段宜康今天在臉書上PO文，「詩人的桂冠，難道還得央求凱撒的恩賜？」還說到，「除非，他們認為來自民進黨總統的褒揚令，就能洗掉歷史上余光中的「狼來了」？」更評論，「就算鬧到最後，拿了總統的褒揚令，我也不認為余光中值一頂桂冠。」

作家陳芳明則認為，作家可以有意識形態和政治立場；身為掌握權力的執政者，應有跨越意識形態的氣度和高度，「文化應該超越政治」。

網友們則在段宜康的貼文下留言，「你只是有立委的身份，仗著政客的背景，所以自以為有評斷文學的資格.....拿掉這個，不做立委了，民進黨不執政了。你的意見本身，有什麼價值？」、「不用一直批評別人,請自己也照照鏡子才是」。

(中時電子報)