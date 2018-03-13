Skyscanner公布今年最佳訂票時機 11月平均機票價格最低

2018年03月13日 15:31 中時 王思慧

旅遊搜尋引擎Skyscanner，今天公布台灣地區最新「2018年最佳訂票時機」大數據報告，表示11月為台灣全年平均機票價格最低的月份，在這段期間出國的旅客平均約可節省16.5%；7月則是價格最高的月份，比平均高出20.4%。若進一步與台灣旅客習慣的訂票時機進行交叉分析，Skyscanner發現旅客其實只要提早幾個禮拜，便有機會搶到相對便宜的機票價格。

Skyscanner表示，11月因為是一年中整體相對較少旅遊活動的時段，且在年底出國旺季之前，所以成為機票最便宜的月份，此時出國的旅客平均可節省16.5%的票價；7月則因為正值暑假旺季，故成為全年機票價格最高的月份，比平均票價高出20.4%。值得注意的是，若與前兩年的資料相比，最便宜與最貴的月份雖然沒變動，但最貴與最便宜月份的差距已逐年縮小，推測是由於近年來航空業的競爭使淡旺季的機票價格波動比往年略小，而且傳統航空與廉價航空價差也逐年拉近。

Skyscanner指出，台灣旅客對於較熟悉的城市，像是亞洲的日韓地區或是歐美的倫敦、巴黎、紐約等地，大多都是在出發前4周左右開始規劃行程，若是前往香港，甚至會在出發前1周或當周才會開始著手規劃。但像是德國的法蘭克福、荷蘭的阿姆斯特丹等航班較不這麼頻繁的熱門城市，通常會在出發前8至12周就開始規劃行程。

Skyscanner表示，台灣旅客前往日韓城市旅遊時，平均約在出發前4周開始規劃行程並查詢機票，以東京為例，若旅客在出發前19周即開始規劃與訂票，便有機會買到比平均票價便宜12.7%的機票，而在出發前22周則有機會買到便宜8.6%的札幌機票；想去韓國首爾的旅客，出發前21周有機會買到便宜9.8%的機票。至於鄰近的香港，推測是由於航班相當頻繁的關係，許多旅客都是出發前才開始規劃行程，建議旅客出發前23周就可以開始注意機票價格，節省比例至少可達13.1%。

無論是短程的亞洲鄰近城市或是長程的歐美城市，Skyscanner都建議出發前6個月就要開始留意機票價格，因為根據數據顯示，巴黎於出發前25周訂票的節省比例至少可達5.6%；洛杉磯於出發前25周有可能買到比平均價格便宜12.2%的機票；加拿大溫哥華於出發前20周訂票可省12%；德國的法蘭克福於出發前24周可能會有6.2%的節省比例，對於單價較高的長程機票而言，這樣的節省比例相當可觀。

Skyscanner強調，本次的數據分析是根據Skyscanner網站和手機應用程式於過去兩年間，搜尋由台灣出發的機票價格分析統計的結果，惟須注意機票價格會隨著其他因素而有所波動，最終價格以Skyscanner網站及應用程式為準。

(中時)