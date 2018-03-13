不滿棕櫚油出口受限 馬國威脅撤6百億疾風戰機訂單

法國空軍現役的疾風戰機。（圖/達梭官網）

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中時電子報

據路透社（Reuters）報導，身為全球第二大棕櫚油（palm oil）產國的馬來西亞，近日因不滿歐盟（EU）加強對棕櫚油的進口限制，恐讓馬國大損近5億美元（約146.3億台幣）的出口收入。擬藉由疾風戰機（Rafale）的訂單，威脅法國重新消除進口限制。據外媒報導指出，欲替換現役老舊俄羅斯製的米格29戰機（MiG-29），馬來西亞空軍很可能向法國達梭（Dassault）採購18架新型疾風戰機，預估訂單總價高達20億美元（約585.1億台幣）。

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由於訂單仍在議價中，馬來西亞國防部長希山慕丁·胡笙（Hishammuddin Hussein）發表聲明表示，「除了法國製造的疾風戰機外，我們也在考慮，決定要脫歐的英國航太（BAE）系列機種。」馬國此舉，讓努力多年後本以放棄的英國航太，重新燃起搶下訂單的信心。

法國製造的疾風戰機，也是法國海軍的航母艦載機之一。（圖/法國國防部）

法國達梭研製的疾風戰機，是法國軍方現役的空戰主力之二。兩者都擁有獨特的三角翼，疾風是幻象2000戰機的後繼戰機，目前也是法國外銷軍售的主力機型。疾風擁有單雙座兩種規格、以及多款衍生型號，我國空軍曾對疾風有興趣，但最終因提早曝光而胎死腹中。疾風的最大航程可達3,700公里，擁有一門30釐米的機砲、擁有13/14個飛彈掛載點，最大掛載重量為9,500 公斤，最常見的飛彈就是雲母飛彈（MICA）。

馬來西亞空軍是否會因此改變心意，轉而向英國購買颱風戰機？（圖/歐洲戰機官網）

麾下同時擁有多國製軍機的馬來西亞空軍，現役戰機包含米格29、蘇愷30（Sukhoi Su-30）、F/A-18D（Boeing F/A-18）和鷹式輕攻擊機（BAE Hawk）。想將米格29戰機全數除役封存的馬來西亞，多年來在英法兩國之間搖擺不定，直到去年法國前總統歐蘭德（Francois Hollande）卸任前，馬國首相納吉（Najib Razak）才拍板定案，放棄英國製的颱風戰機（Eurofighter Typhoon），選擇法國製的疾風戰機。

達梭對於馬來西亞的反應大喊冤枉，認為限縮棕櫚油一事並非他們造成，牽扯層面擴及多國決議，要撤銷或放寬恐需更長時間。他們將會等待馬來西亞國會大選後，繼續與新政府進行磋商和談判。而達梭的勁敵- 英國航太，則至今仍無任何回應。

(中時電子報)

文章來源：Malaysia says EU palm oil curbs may undermine France's fighter jet bid

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