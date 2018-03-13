白宮表示 無意對川金會增設條件

2018年03月13日 16:22 旺報 張國威

共同社13日報導，美國白宮發言人桑德斯12日(當地時間)在記者會上就美國總統川普與北韓勞動黨委員長金正恩表示有意實現的美朝領袖會談稱，如果北韓遵守凍結核與飛彈試驗等迄今表明的三項承諾，會談將如期舉行，展示了美方無意增設條件的立場。

美國總統國家安全顧問麥馬斯特12日在紐約與聯合國安理會成員國常駐聯合國代表等召開會議，會後向媒體表達了對無核化進展的期待。鑒於朝方態度軟化，美方或意在為實現川普所希望的美朝領袖會談而維持對話氣氛。另一方面，考慮到日本的警惕心理等因素，美方現階段維持「最大限度施壓」方針不變。

北韓通過南韓表明了三個事項，即承諾無核化、凍結核與飛彈試驗以及對美韓聯合軍事演習給予理解，在此基礎上呼籲舉行美朝領袖會談。然而，桑德斯9日在記者會上曾表示朝鮮就無核化「採取具體行動前不會會談」，因此也有人對美方的真實意圖提出質疑。

美國政府高官等11日紛紛為消除擔憂而奔走。白宮副發言人夏哈在電視節目中表示「不要求增設條件」，財政部長努欽也在另一檔節目中發言稱，總統已明確表示（會談）條件是不進行核與飛彈試驗。」桑德斯12日也在記者會上統一口徑，強調「希望北韓遵守承諾」。

麥馬斯特表示，已經到了或許能外交性地追求朝鮮半島完全無核化的階段。

美朝將就會談地點與內容推進事先磋商，但美國國務卿提勒森12日在到訪的尼日利亞表示準備工作「尚處於非常初期階段」。他還透露，川普雖然表明同意舉行會談後，尚未直接聽到北韓的反應。

(旺報)