生態回來了！綠博農業實驗學校已見成效

宜蘭縣政府在生態綠舟、綠色博覽會活動場地旁租借了大面積的農田，並開辦採友善農法的「農業實驗學校」，如今已見生態復育成效。（蘭陽農業發展基金會提供）

友善列印
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在農業實驗學校範圍內的水田、水池、甚至水坑內，到處可見成群的蝌蚪。（蘭陽農業發展基金會提供）
在農業實驗學校範圍內的水田、水池、甚至水坑內，到處可見成群的蝌蚪。（蘭陽農業發展基金會提供）

宜蘭縣政府配合綠博活動，在活動場地旁所租借了農田開辦起「農業實驗學校」，並採用友善農法方式，一律不噴灑農藥、不使用化肥，不過短短一年時間，這裡的農田已經變得生機蓬勃，數十萬隻蝌蚪在水池、水坑中活躍，也因此吸引了大量白鷺鷥等禽鳥來此覓食，讓工作人員開心不已並直呼「生態環境回來了！」

2018宜蘭綠色博覽會即將在31日展開，今年的參觀民眾除了可看到主辦單位安排的多元展示內容，還可以看到試辦1年來農業實驗學校的成果；蘭陽農業發展基金會顧問林聖凱表示，配合去年將綠博改到生態綠舟舉行，宜蘭縣政府將緊鄰生態綠舟的冬山火車站兩側，廣達16公頃農田承租了3年的時間，但綠博每年只有44天，為了讓承租的農地在其他的時間也能妥善利用，於是進一步開辦「農業實驗學校」。

農業實驗學校主要提供給想務農卻租不到農地的小農、青農，另邀請農業達人陪伴耕種，配合「宜蘭嚴選」甚至更高的標準從事友善農法耕作，達到技術示範、交流以及傳承等目的，是兼具展示性質的實際耕種區。

林聖凱說，不過才一年的時間，農業實驗學校的生態環境已經「明顯回來了」，田野間宏亮的蛙鳴聲不曾停歇，水池、水田甚至小水坑中滿是成群的蝌蚪，粗估達數十萬隻之多，而這些蝌蚪、青蛙也吸引了大量的白鷺鷥等禽鳥前來覓食，經進一步觀察發現，有一個面積逐漸縮小的水坑，更是白鷺鷥輕鬆覓食的好地方，而且白鷺鷥很聰明，並不會一次將水池內的蝌蚪吃光，而是「先挑肥的吃」，根本將這個小水池當成了「食物庫」。

林聖凱說，雖然已見到初步成果，但仍要繼續努力，希望早年在田野間常見的生物都能在此一一現身並且成長繁殖，甚至吸引候鳥來此，讓農業實驗學校育成土地的成效更為明顯。

(中時)

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