俄稱美國極力阻止印尼Su-35軍購案

印尼向俄國購買11架Su-35，俄國說美國在這項軍購案下了各種限制，如今都已渡過。(圖/蘇霍伊)

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中時電子報

俄羅斯與印尼的戰機交易案成為定局，俄國將要出售印尼11架最先進的Su-35戰機，總價達到11.4億美元。俄國表示，此項軍售實在相當不易，一位俄國政府高級助理表示，美國不斷向印尼方面施壓，希望他們放棄與俄羅的軍售談判，而印尼終於扛下壓力完成，他相當感謝印尼的勇氣。

防衛世界(Defense World)報導，這位俄國總統的特別助理弗拉基米爾．科恩(Vladimir Kozhin)在接受媒體採訪時表示，儘管受到別的國家壓力，俄羅斯已經開始履行印尼Su-35戰鬥機的合約。他說：「我們很感謝印尼的政府、軍方高層的堅定立場，他們雖然與美國是合作夥伴，卻仍然扛下巨大的壓力，信守承諾完成合約。」

印尼國防部發言人圖圖克．蘇吉哈托(Totok Sugiharto)表示，此交易採用部分金錢、部分物資的辦法，5.7億以金錢支付以外，其他的是以棕櫚油、咖啡和茶等物資來支付，美國比較不滿的也是在以物易物的這部分，因為破除了美國對俄國的資源制裁。

Su-35是Su-27側衛的最終改良型，被稱為「超級側衛」，它引用了各種最先進的技術，包括AL-41大推力引擎與向量噴嘴、主動相陣雷達與多功能面板、頭盔瞄準器等，俄國認為Su-35是「4代 +戰機」，也就是它的技術領先於其他的4代戰機。

Su-35的飛行速度可達每小時2,500公里、最大航程為3,400公里，作戰半徑接近1,600公里。這架戰鬥機的固定武裝是30公釐的機砲，並擁有12個攜帶武裝的派龍架，可安裝對空與對地武器，是一種多功能戰機。

(中時電子報)

文章來源：US Pressured Indonesia to Abandon Su-35 Fighter Jet Contract with Russia

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