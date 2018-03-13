核二廠2號機若再轉 賴清德：非核家園目標不變

2018年03月13日 15:43 中時 楊孟立

原能會周四將赴立法院教育文化委員會報告，核二廠2號機可望在4月1日併聯發電。國民黨立委王育敏今天在立院總質詢詢問行政院長賴清德，核二廠2號機重啟是不是打練2025非核家園的目標？對此，賴清德重申，非核家園目標沒有改變。

王育敏說，日前落幕的反核遊行聲稱，核二廠2號機重啟就是打臉非核家園的目標。就是因為能源政策捉襟見肘，所以不得不重啟核二廠2號機，過去賴院長也參加反核大遊行，並說過核能發電風險太大政府沒有必要去冒險。「你是堅定的反核人士，這是不是打臉？」

賴清德強調，2025非核家園目標沒有改變，這個目標也是經過立法院所同意，換句話說，台灣非核家園目標是社會、國會共同決定，這禮拜教育委員會如果有討論，他會尊重意見。

賴清德重申，如果教委會同意再轉，也沒影響《電業法》中核二廠要如期除役的目標，有辦法提前讓核電量減少是好事，但現在也沒有違反非核家園的目標。

王育敏又問，3月份已經有2次亮橘燈的經驗，1到3月共9次，「這告訴我們供電吃緊，這是不是缺電？承認缺電很困難嗎？你是不是在玩文字遊戲？」

賴清德表示，台灣目前所發的電量遠大於用電量，只是發的電剩餘量目前約6％，「剩電」不是「缺電」，「我們應該跟國人傳達清楚訊息，就是剩餘電多少。」

(中時)