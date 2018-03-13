自由車環臺賽 「印第安納瓊斯」艾德溫台三線封王

2018年03月13日 17:05 中時電子報 林宋以情

國際自由車環台賽第三站行經關西。(中華民國自由車協會提供)

去年在台暴紅的哥倫比亞籍車手「印第安納瓊斯」艾德溫，在2018國際自由車環台賽第三站浪漫台三線站，以3小時49分33秒稱王並穿上綠衫。台灣車手方面，單站排名最佳的也是RTS隊陳建州45名，中華隊陳建良51名。

第三站浪漫台3線站13日由新竹縣高鐵七路交叉路口出發，計156.30公里。去年環台賽奪總亞軍的，艾德溫今年首度加以色列隊。艾德溫說，去年環台賽後多了很多追隨者，感覺很棒，「今年的目標，當然是更上層樓拿下黃衫囉！」

日本隊新城幸也第二，美國聯合赫斯隊強納森第三。所有領騎衫全部易主，黃衫是美國聯合赫斯隊強納森，綠衫是以色列隊艾德溫，藍衫是日本隊新城幸也，紅點衫是南韓隊崔亨敏。

去年奪得亞洲冠軍藍衫的中華隊陳建良表示，今天本來很想努力把凱哥(馮俊凱)帶進追趕集團中，可惜自己電力不夠強，且今年比賽強度很高，加上這一站的路線難度頗高，進仙山後起起伏伏，最後20公里快爆掉了。

第一站比到現在，每天都有一群車迷專程到現場為中華隊加油，比賽一結束就把中華隊團團圍住，車迷們的熱情，讓「小黑」很感動，「謝謝大家的關注，這對運動員是很大的鼓勵。」

第四站南投縣站14日9時30分自南投縣政府前出發，終點設在日月潭向山活動中心，共166.56公里。沿途湖光山色，風景秀麗，坡度雖然不算很陡，但起起伏伏上上下下，加上距離比前三站還要長，是場速耐力大對決。

(中時電子報)