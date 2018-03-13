參賽前一刻決定放棄 靈感突現施智皓奪全國陶藝特優

2018年03月13日 16:15 中時 張祈

彭雅美連續9年帶著學生參加全國陶藝賽，秉持「老鷹才能訓練出老鷹」的教學理念，跟著學生一起成長。（張祈攝）

花崗國中施智皓棄賽後靈感就來，反而激發出創作靈感。（張祈攝）

學習陶藝7年的施智皓，是彭雅美老師口中的認真學生，表現平穩的他卻在全國賽事前「靈感堵塞」怎麼也做不出滿意作品，師徒兩人決定放棄掙扎不參加比賽，放鬆後靈感就來了，倒數第二堂課以簡單的幾何圖形創作出「畢卡狗」，獲得全國特優，連自己都覺得太意外了。

就讀花崗國中八年級學生施智皓，利用課餘間學習陶藝，從一開始喜歡捏捏土，把腦海中的想法透過手實體化，到跟著老師學習專業的技法，作品更具體、有內涵，他說，每一次迎接燒出來作品都有滿滿的成就感。

為了參加今年「全國生肖陶藝競賽」彭雅美老師開了7堂參展課程，施智皓每堂準時出席，原訂題目「坐在火箭上的狗」一直做不出具有張力、創意的作品，自己也愈做愈沒信心，他說，老師不斷勸他休息再想想，仍無法做到好，心裡幾乎放棄了。

師徒兩人討論今年不參賽，施智皓放下備戰心態，在教室隨手把玩黏土，將兩個方型板塊合在一起，隨意加上動物特徵，意外「拼湊」出作品，利用倒數第二堂課完成作品「畢卡狗」，順利趕上最後一次進窯，趕上今年的比賽，抱回特優獎座。

「沒想過會得獎」施智皓說，對於得獎很意外，認為自己做得很「隨便」，但創意就是稍縱即逝，想破頭也不會出現。彭雅美說，藝術學習最困難的就是打破「像」的概念，看到智皓創作卡關，就知道他被外在「形象」框架住，允許學生「做不下去」，協議退賽後，智皓憑直覺創作加上簡單特徵，一件出眾的作品就誕生了。

(中時)