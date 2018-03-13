A型流感變多 1歲女嬰喪命

2018年03月13日 16:18 中時 陳志祥

疾管署再一次聲明國內原本流行B型流感，但是最近A型流感慢慢變多，上周國內出現1例1歲的北部女童感染H3N2病毒的A型流感，併發肺炎，住院1個月死亡。

疾管署疫情中心副主任郭宏偉表示，上周（3月4日至3月10日）國內類流感門急診類就診人次為10萬2741，較前一周下降11％，整體疫情逐漸趨緩；近4周31起流感群聚案件中，以校園17起（55％）為多。

疾管署副署長莊人祥表示，流感疫情已經連2周下降，目前10萬多人次就診是處於下降階段，應該算是脫離高峰期了，只是近日早、晚溫差大，可能感染人數增加，但是想要再創高峰的機率很小。

上周新增50例流感併發重症確定病例，其中40例未接種本季流感疫苗；另有新增14例流感死亡個案（13例B型及1例H3N2），個案均於春節（含）前發病，其中13例有慢性病史，12例未接種本季流感疫苗。

疾管署防疫醫師黃婉婷指出，這14例死亡病例從1歲到95歲之間，其中家住北部的1歲女嬰是重症危險族群，因為本身患有先天性心臟病、嚴重免疫缺乏症，最後併發肺炎而死亡。

本流感季自去（2017）年10月1日起至今，累計610例流感併發重症確定病例，其中88例經審查為流感相關死亡病例；確定及死亡病例感染型別以B型為多，均佔8成。

(中時)