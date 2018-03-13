史上第一本《台北米其林指南》明公布　入榜9家餐廳提早曝光

2018台北米其林指南明公布，君品頤宮中餐廳收到邀請函。（君品酒店提供）

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中時電子報
/ 綜合報導

米其林總部將於明（14)日下午在台北文華東方酒店正式公布的史上第一本《台北米其林指南》摘星餐廳榜單，目前傳出收到米其林晚宴邀情函的計有9家，除已曝光的〈金蓬萊〉餐廳、〈隆鮨Sushi RYU〉壽司日本料理，〈La Cocotte by Fabien Verge〉法式餐廳，現又增加6家，包括君品酒店的頤宮中餐廳、台北文華東方酒店中餐廳雅閣、台北亞都麗緻飯店的天香樓、台北喜來登飯店請客樓、侯布雄法式餐廳及教父牛排等。

2018台北米其林指南即將在明天公布，近日已有許多餐廳都已收到邀請函，今上午傳出〈金蓬萊〉餐廳、〈隆鮨Sushi RYU〉壽司日本料理，以及〈La Cocotte by Fabien Verge〉法式餐廳也都是米其林晚宴邀請對象，摘星已是勝券在握，下午又傳出有前述6家也收到邀請函。

不過，這些餐廳究竟摘到幾星，仍須待明天下午1點才會正式公布。米其林總部會依審核5項標準，予以評分，1顆星表示該餐廳在同類型的餐廳中特別出眾，2星指的是該餐廳廚藝高明，值得繞道前往，3星則是出類拔萃的料理，值得專程造訪。

米其林總部審核，是依據食材品質、廚師對味道以及烹調技巧的駕馭能力、料理中袒露的個性、是否物有所值以及餐飲水準的一致性等，被評分的餐廳可獲頒1到3顆星。

(中時電子報)

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