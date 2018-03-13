國泰航空今年將開七條新航線 最遠九月中飛華盛頓

國泰／國泰港龍航空台灣公司總經理李載欣。圖：張佩芬

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國泰/國泰港龍航空台灣公司總經理李載欣指出，公司今年將開7條新航線，最遠飛到美國華盛頓，公司積極開拓新航線，創造新的需求，做出市場區隔，本月正在台灣辦心動價優惠活動，連續4周，每周有6個航點可買到約85折優惠價。

國泰航空集團今年新開航線包括1月8日開南寧每周4班，3月26日起濟南每周4班，累計集團共飛大陸28個航點，3月25日飛布魯塞爾，6月2日飛都柏林每周各4班，另5月2日到10月12日飛哥本哈根季節性航班每周4班，9月15日飛華盛頓每周4班，11月13日到明年2月18日飛開普敦季節性航班每周3班。

國泰/ 國泰港龍今年3月6日起至3月29日，連續四周推出官網獨享每周三天「心動價」限時機票優惠，第二周的官網獨享「心動價」活動於3月13日準時開賣，訂購至3月15日止。須於2018年4月13日至2018年10月31日間出發 (各航點詳細細則請依國泰航空官網為主) 。

本周「心動價」優惠航點：台北-東京來回經濟客艙新台幣6,499元起、台北-名古屋來回經濟客艙7,499元起、台北-首爾來回經濟客艙4,199元起、台灣-阿姆斯特丹來回經濟客艙14,299元起、台灣-哥本哈根來回經濟客艙18,999元起、台灣-雪梨來回經濟客艙17,999元起。

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中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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