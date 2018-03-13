萬朵康乃馨花舞台　台中國家歌劇院《康乃馨》帶來心悸動

睽違21年的烏帕塔舞蹈劇場《康乃馨》，舞者在上萬朵康乃馨的舞台驚艷演出。（台中國家歌劇院提供）

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台中國家歌劇院將推出烏帕塔舞蹈劇場《康乃馨》，歌劇院藝術總監王文儀（右3）主持記者會，劇場藝術總監及舞台設計出席。（陳淑芬攝）

在布滿萬朵的康乃馨花朵的舞台演出的舞劇，會傳遞怎樣的浪漫與悸動！台中國家歌劇院將推出碧娜．鮑許烏帕塔舞蹈劇場的《康乃馨》，歌劇院藝術總監王文儀表示，舞者在浩大壯觀的花海裡起舞，不管是歡愉的玩鬧、殘暴的破壞，觀者只要回歸本「心」來參與，就可體驗不一樣的舞台風景。

台中國家歌劇院藝術總監王文儀13日在記者會中表示，歌劇院把2018年地位為「大藝術年」，3月推出烏帕塔舞蹈劇場的《康乃馨》、4月的普雷祖卡現代芭蕾舞團的《壁畫》及5月的露辛達．柴爾茲舞團的《舞》是三大獻禮。《康乃馨》將於15日至17日演出3場，共近5000張票券已銷售近9成。

碧娜．鮑許是20世紀具影響力的世界舞蹈大師，在1973年入主烏帕塔舞蹈劇場，《康乃馨》是她挖掘自身與團員的故事所創作的舞作，曾於1997年率團來台演出，睽違21年至今仍令人懷念。歌劇院副總監盧健英表示，雖舞台華麗、舞者歡欣，但卻屢挑起內心油然而生的孤獨與無助等共鳴。

烏帕塔舞蹈劇場藝術總監阿道芙．賓德在記者會中表示，《康乃馨》承襲原創的內涵與動作精髓，歷多代舞者演出迄今仍能跨越文化與語言，讓觀者去感受自我內心呼應與悸動。

舞台設計彼得．帕布斯則指出，舞台設計在支持舞者傳達故事，《康乃馨》過去演出舞台約以8000朵康乃馨布置，台中國家歌劇院舞台較大，與觀眾距離關係很好，估計約需用1萬朵到1萬2000朵的花，觀眾只要帶著開放的心靈來感受體會就好。

烏帕塔舞蹈劇場的台灣舞者余采芩及田采薇，也參與演出，她們表示，演出時自然與過往經驗連結，自然展現詮釋的方式。

(中時)

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