連環桶滾 陸殲-16戰機凸顯發動機性能

2018年03月13日 16:25 中時電子報 楊幼蘭

從定位來看，中國殲-16戰機是多用途戰機，也就是對空戰、對地/對海攻擊與壓制/摧毀防空系統等，要求都較高。為了滿足這需求，殲-16必須具備長航程，大載彈量與高機動性等性能。

大陸軍事微博百戰刀指出，殲-16擁有與蘇-30MKK一樣的作戰半徑與載彈量。這款3.5代戰機自列裝中國空軍以來，無論機載雷達航電系統、配套精確打擊武器等硬體，或是戰場態勢感知、資訊化融合，電子壓制和對抗等軟實力等，都獲得肯定。

然而，分析指出，在發動機這重要環節，殲-16戰機面對的爭議卻最多的。尤其在中國空軍接收俄製蘇-35多用途戰機之後，殲-16裝備的渦扇-10B發動機推力接近14噸，與蘇-35戰機採用推力超過14.5噸的發動機差距明顯。

此外，殲-16戰機也沒有裝備陸製向量噴管，與蘇-35戰機相比，似乎是一大「先天缺陷」。不過，隨著中國空軍宣傳片《奮飛在春天》3月12日發佈，殲-16戰機在機動機性能受到的質疑可能會逐漸消失。

在宣傳片中，西部戰區空軍航空兵「西南金鷹」旅新接裝殲-16戰機，展示了卓越機動性。這個旅是率先被公開，裝備殲-16戰機的空軍作戰部隊。

分析指出，「西南金鷹」旅從去年底開始接裝殲-16戰機，飛行員駕駛新機的時間雖不到半年，但在最近公佈的宣傳片裡，竟駕殲-16戰機連續3次做出「桶滾」動作，每次翻滾為360度，而連續3次就是1080度！

此外，「西南金鷹」旅飛行員還展示了多機編隊時，單機圍繞友機「桶滾」飛行，以及本機在編隊中突然360度翻滾。而無論是連續1080度的「桶滾」，還是在多機編隊中的突然機動，除了顯示飛行員的飛行技術外，也證明殲-16戰機裝備的渦扇-10B發動機確實夠力。

這次中國空軍宣傳片中的殲-16戰機飛行畫面明顯不同以往，分析指出，它們不再是中規中矩的空中編隊飛行，而是多次展示了單機戰術動作，以及戰術編隊配合。

分析認為，雖然渦扇-10B發動機推力與蘇-35、陣風、颱風等3.5代戰鬥機的發動機仍有一定差距，卻並不是阻礙殲-16戰機發揮戰力的缺陷。這類情況其實在陸製殲-20隱形戰機上更明顯。殲-20目前採用的發動機推力與渦扇-10B屬於同一級，但受益於優秀的氣動外形等設計，殲-20戰機的超音速飛行能力，機動性與其他4代戰機相比，卻並未落居下風。

殲-16戰機重新設計了機體結構，本身氣動外形就延續自以這方面設計著稱的蘇-27戰機，因此在現有陸製發動機的支援下，飛行性能和機動性也絲毫不差。

預料未來殲-16到中期大修時，可能會換裝渦扇- 10 IPE增推型發動機，推力也可達14.5噸，甚至可能加裝陸製向量噴管。分析認為，屆時殲-16的全狀態版本，應該已經能力壓蘇-35戰機。

(中時電子報)