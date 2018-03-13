另類賞櫻　莊嚴中增添浪漫的三芝櫻花生命園區

2018年03月13日 16:56 中時 吳岳修

3月春天櫻花盛開，民眾四處逐櫻賞花，你可能不知道新北市三芝櫻花生命園區，栽種大量的山櫻花、吉野櫻、八重櫻、杜鵑、茶花、以及流蘇等植栽，在園方細心照料下，近來滿園盛開，漂亮至極，讓莊嚴敬肅的生命園區，增添了另番浪漫風情。

新北市民政局長江俊霆表示，生命臨終是大事，海葬、樹葬等環保方式逐漸被社會接受，新北市規劃「三芝櫻花生命園區」作為植存環保葬區，就是看準三芝櫻花生命園區背山面海的清幽環境，可省下不少入塔及法會費用，從102年啟用至今，已有929位先人申請植存長眠於此。

江俊霆表示，植存指的是遺體火化後，將骨灰研磨後裝入易分解的環保容器，在專區內挖洞「種植」掩埋，不立墓碑或做記號，未來也不設祭祀或貢品，待其自然分解後融入土地後再使用。

江俊霆也說，去年有一位植存者，生前常與太太到三芝櫻花生命園，被這裡的美景深深吸引，當下就向家人表示往生後也要植存在三芝櫻花生命園區，和美麗的櫻花為伴。

殯葬處表示，植存或花樹葬不只提供給剛往生的先人，已經安置在塔內或撿骨後火化的先人骨灰也可以參加；民眾參加聯合奠祭搭配環保葬綠色套組，就可享有從大體接運、冷藏、洗身、著裝、禮堂、火化等21項流程全數免費服務，相關資訊可洽新北市立殯儀館 (02)22571207分機128。

(中時)