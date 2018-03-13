地中海飲食輸了！降血壓、抗憂鬱 美國飲食指南最推它

2018年03月13日 16:40 中時電子報 尉遲佩玉 ／編輯、 康健雜誌 ／文 ／編輯、／文

憂鬱症是非常棘手的精神疾病，罹患人數快速增加，被認為是世紀疾病，醫界投入大量研究資源。重度憂鬱症病必須服用抗憂鬱藥物，才能避免自殺的危險；但是長期服用大量抗憂鬱症，有人會有副作用，病人精神容易陷入遲鈍，日常生活容易失常。

全世界也都在老化，老人當中不少人會因中風而憂鬱，使得腦神經醫界開始注意除了吃藥，是否還能從生活飲食預防與改善。

抗憂鬱、降血壓！「得舒飲食法」好處多。(圖/康健提供)

繼《美國新聞與世界報導》周刊於2011年評比美國流行的二十種飲食指南哪個最有利減重，選出得舒DASH飲食排名第一，地中海飲食第二名之後，芝加哥若許大學醫學中心得到國家老化研究院資助，把他們於2015年推出預防失智症的「麥得飲食」( MIND ,Mediterranean-DASH diet intervention for neurodegenerative Delay)加入，在美國神經病學會（AAN）上發表對這三種飲食的研究。

他們針對964位60歲以上的芝加哥人，就記憶和老化項目，每年隨訪並隨時評估阿茲海默症的發展。除定期進行認知評估外，還應用流行病學研究中心憂鬱量表的10項版本對參與者進行憂鬱篩檢。同時他們還完成144項食物頻率問卷，詢問參與者在過去一年中多少次吃了什麼食物。

結果發現，得舒飲食比地中海飲食、麥得飲食都更利於緩解抑鬱症，DASH飲食的參與者比飲食中最不依賴飲食的人減少11％的憂鬱可能性。主要作者，血管神經學助理教授齊允安（Laurel J. Cherian）博士說，「DASH飲食可能具有預防心血管疾病和促進情緒的『雙重效益』。」

研究發現，得舒飲食比地中海飲食、麥得飲食更有利於緩解抑鬱症。(圖/康健提供)

DASH得舒飲食

是學者於1997年為控制血壓而設計以低鹽、低脂、低飽和脂肪、低膽固醇為主的餐飲，並強調以含高鎂、高鉀及高鈣、蛋白質和纖維的食物組合而成的，是最密切堅持低鈉飲食治療高血壓的飲食方法。

地中海飲食

同樣注重天然穀物、多蔬果、少量肉製品、少吃飽和脂肪，大量橄欖油與堅果、適量魚、乳製品(芝士和乳酪)及紅酒， 1940-1950風行於地中海，2013年被聯合國科文組織(UNESCO) 列為人類非物質文化遺產代表作。

麥得MIND飲食

是把DASH與地中海加起來改良的，建議十種有益腦力的食物：深綠色蔬菜、堅果、堅果、莓果類、豆類、全穀、魚（每周一次即可，不同於地中海飲食每日至少一次，）、雞肉、橄欖油、紅酒（每日不超過一杯）。五種應避免的食物：紅肉、奶油／乳瑪琳、起司、甜點、油炸食物和速食。

新研究表明，其實這三種飲食都比西式飲食好，典型西式飲食的全榖類、蔬菜、水果量偏低，而甜食、飽和脂肪與加工食品偏高。不過推估在緩解憂鬱症方面，這三種中以DASH勝出，原因是強調少鹽（低鈉）、無酒，還強調鉀，鈣和鎂等有助降低血壓的食物。

俄勒岡健康與科學大學中風中心副主任、腦神經醫學系教授拉昔（Helmi Lutsep）指出，在所有飲食中，DASH飲食強調飲酒最少，但地中海與MIND飲食都准許喝酒：紅酒是地中海生活方式的一部分，MIND飲食也准許每天喝一杯紅酒。酒精是一種抑製劑，飲用超過建議量可能會增高血壓。

另外，DASH飲食「可能比其他飲食更多嚴格規定，更加謹慎或強迫對食物的攝取量，」拉惜指出，因此這族組更願意堅持飲食。齊允安認為，這項新研究強調了食物作為醫藥的力量。「對神經科醫師來說是一個很有價值的工具，我知道中風後憂鬱症是一個無法解決的重大問題，並且會導致發病率上升。」

(中時電子報)