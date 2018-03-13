新竹左岸打造首座滑板全國賽事場地

2018年03月13日 16:59 中時 陳育賢

為提供更多元運動場地，新竹市政府將於頭前溪河濱公園基地，打造新竹市首座符合專業比賽規格的場地。（陳育賢翻攝）

為提供更多元運動場地，新竹市政府向水利署爭取經費，將於頭前溪河濱公園基地新設滑板公園、休閒足球場，成功催生新竹市首座符合專業比賽規格的場地，同時配合將於近期動工的新竹左岸標準棒球場，打造多功能運動廊帶。

市府指出，滑板公園、足球場將設置於台68線與頭前溪大橋交界匝道下方的河濱公園基地，其中滑板公園是新竹地區首座經專業道具規畫設計，符合國內比賽場地規格，預計近日即可開工、年底前完工。

除部分設施為可拆卸式之外，場地鋪面採用4000磅的混凝土與表面硬化處理，增加場地的耐久性與適用度，另為保留場地彈性使用，滑板公園旁的親子練習空間亦可成為大型賽事的擴充與延伸場地。

市長林智堅表示，新竹市滑板迷眾，市內有10多所高中設置滑板社，多年來每逢練習、比賽都需至外縣市場地，或利用空地擺設滑板道具，十分克難，設置專業比賽場地是滑板族數年來的心聲，歷經多次會勘，終於在新竹左岸催生滑板公園，未來將比照國外標準，成為可進行正式比賽的場地。

而此次是向經濟部成功爭取經費，搭配市款總計投入1120萬元，新闢新竹地區首座滑板公園，提供專業的比賽與練習場地，滿足新竹市滑板迷長期以來的需求。

市府同時表示，2017年滑板運動已獲國際奧運委員會（IOC）納入運動項目之1，2020年東京奧運會更將首次登上舞台，滑板公園在2018年完工後，市民朋友可搶先體驗，讓運動視野與國際接軌。

(中時)