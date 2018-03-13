大叔嗆小英下台 臉書PO文懸賞菜頭遭約談

68歲鍾姓男子今年1月間在個人臉書PO文，「追緝全民公敵，重金懸賞：菜頭一顆，開價可談！」鳳山分局請鍾男到案說明，鍾男13日下午到分局表達不滿，抗議政府鉗制人民言論自由。（劉宥廷翻攝）

友善列印
中時
鍾姓男子甚至又在臉書留言可滲入斬首，引國安及警政單位注意。（劉宥廷翻攝）

68歲鍾姓男子今年1月間在個人臉書PO文，「追緝全民公敵，重金懸賞：菜頭一顆，開價可談！」還在大年初一混在排隊人群中嗆總統蔡英文下台，甚至又在臉書留言可滲入斬首，引國安及警政單位注意；高市鳳山分局請鍾男到案說明，鍾13日下午到分局表達不滿，抗議政府鉗制人民言論自由。

警方向地檢署請示，檢察官認為沒指名道姓，並無涉及不法，惟國安及警政高層要求基層查明，鳳山分局還是通知鍾男到分局說明，再將全案函請高雄地檢署參辦；鳳山偵查隊長郭家峰說，鍾男言論有散布謠言之嫌，足以影響公共之安寧者，涉嫌違反社會秩序維護法，可處3日以下拘留或3萬元以下罰鍰，因而傳喚偵辦。

鍾男今年1月26日在他個人臉書PO文，「追緝全民公敵，重金懸賞：菜頭一顆，開價可談！」有100多位網友看過按讚，還有6名網友分享；另總統蔡英文大年初一在台南發紅包時，鍾男還混在排隊人潮中，趁機嗆聲「蔡英文下台」，隨即被國安人員拉開。

國安、警政單位掌握鍾男身分後及得知鍾在臉書有PO文懸賞菜頭、可滲入斬首等煽惑他人犯罪之意，要求鍾男戶籍地的鳳山分局查明動機及用意；但鍾男不滿說，他抗議政府迫害人民言論自由，憲法有保障人民言論自由的權力，警方認為他臉書有些貼文不當，就要去做說明，這無疑是對人民言論自由的迫害和箝制。

(中時)

小三傳訊「都沒爽到」 台女怒休… 車手詐領近300萬逃亡　一個「飛…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。