大叔嗆小英下台 臉書PO文懸賞菜頭遭約談

2018年03月13日 16:41 中時 劉宥廷

鍾姓男子甚至又在臉書留言可滲入斬首，引國安及警政單位注意。（劉宥廷翻攝）

68歲鍾姓男子今年1月間在個人臉書PO文，「追緝全民公敵，重金懸賞：菜頭一顆，開價可談！」還在大年初一混在排隊人群中嗆總統蔡英文下台，甚至又在臉書留言可滲入斬首，引國安及警政單位注意；高市鳳山分局請鍾男到案說明，鍾13日下午到分局表達不滿，抗議政府鉗制人民言論自由。

警方向地檢署請示，檢察官認為沒指名道姓，並無涉及不法，惟國安及警政高層要求基層查明，鳳山分局還是通知鍾男到分局說明，再將全案函請高雄地檢署參辦；鳳山偵查隊長郭家峰說，鍾男言論有散布謠言之嫌，足以影響公共之安寧者，涉嫌違反社會秩序維護法，可處3日以下拘留或3萬元以下罰鍰，因而傳喚偵辦。

鍾男今年1月26日在他個人臉書PO文，「追緝全民公敵，重金懸賞：菜頭一顆，開價可談！」有100多位網友看過按讚，還有6名網友分享；另總統蔡英文大年初一在台南發紅包時，鍾男還混在排隊人潮中，趁機嗆聲「蔡英文下台」，隨即被國安人員拉開。

國安、警政單位掌握鍾男身分後及得知鍾在臉書有PO文懸賞菜頭、可滲入斬首等煽惑他人犯罪之意，要求鍾男戶籍地的鳳山分局查明動機及用意；但鍾男不滿說，他抗議政府迫害人民言論自由，憲法有保障人民言論自由的權力，警方認為他臉書有些貼文不當，就要去做說明，這無疑是對人民言論自由的迫害和箝制。

(中時)