太空垃圾　天宮1號碎片估4月初墜落密西根南部

2018年03月13日 16:41 中時電子報 何宜玲

大陸首個太空實驗室，天宮1號自2011年發射升空以後，執行任務完成，首次在2016年回報失去控制，這個太空載具的碎片可能有大概10-40%會墜落到地球，最新消息指出，目前預估天宮1號碎片將在4月3日墜毀，地點可能在美國密西根州南部。科學家說，人類被這些有毒太空垃圾擊中的機率，恐怕比被雷打中的機率還要更低。

根據位於密西根州底特律電視台《點擊底特律》(Click On Detroit)新聞網站報導，航太公司(Aerospace Corporation)最新消息指出，重約8公噸的大陸天宮1號，預估將在4月3日墜毀在地球，該組織同時說明這些衛星碎片可能墜落的地點，目前可能性最高的地方是美國密西根州。

航太公司方面表示，實際上，一個人被這些碎片擊中的機率比中頭獎的機率小100萬倍。

天宮1號自2016年3月21日除役以後，根據其他衛星追蹤器追蹤天宮1號的結果發現，它自2016年6月起就一直在不受控制的軌道運行至今。目前正等著這個長約10公尺，寬約3.4公尺，重達8公噸的大陸天宮1號衛星墜毀地球。

專家指出，天宮1號大部分的裝置會在重返大氣層時燃燒殆盡，但仍有10-40%會以碎片形式墜毀，可能會釋放有毒化合物。

天宮1號是大陸太空實驗室計畫的實驗性軌道飛行器，目的是當作其他飛行器的接合點，於2011年9月29日發射升空，在2011年至2013年內，分別與神舟8、9、10號完成太空交會對接。2016年3月21日，中國載人航天工程辦公室宣布完成試驗，天宮1號正式除役，但經過數月以後失去控制。

大陸天宮1號當初設計的飛行壽命為2年，但是實際上它飛行了4年時間。比預期服役期多了2年半左右的時間。2011年11月3日，神州8號與天宮1號完成對接，這是中國太空史上第1次太空飛行器對接，也讓中國成為相繼俄羅斯和美國之後，全球第3個完成太空對接的國家。

(中時電子報)