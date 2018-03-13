車手詐領近300萬逃亡　一個「飛鼠跳」卡在陽台GG了

賴男被警方逮捕後，狼狽地從梯子走下樓。（張穎齊翻攝）

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賴男「飛鼠跳」到隔壁2樓陽台後，發現警方已「十面埋伏」，只好狼狽地瑟縮在角落束手就擒。（張穎齊翻攝）
賴男被警方逮捕後，狼狽地從梯子走下樓。（張穎齊翻攝）

屏東縣1名29歲賴姓男子，平時擔任工地零時工，因為缺錢花用，淪為詐騙集團車手。去年10月間，基隆警方獲報有3名受害人被賴男騙了總共近300萬元，警方於昨（12）日到賴男位於桃園市的藏身處逮人時，賴男當下嚇得從3樓陽台，一個「飛鼠跳」到隔壁2樓陽台，卻因進退兩難被「卡住」，當場被捕，依法送辦。

警方調查，基隆市1名陳姓老翁（80歲）於去年向警方報案指稱，自己因為接到詐騙電話，對方說要幫他監管帳戶，那時不疑有他，便乖乖將222萬元現金提出來交給車手賴男，經警方追查後發現，還有1名許姓老翁（73歲）及1名盧姓老婦（75歲）分別也被騙了21萬元、37萬元。

警方獲報後，於去年11月至12月間，陸續將賴男夥同的3名共犯逮捕，但唯獨賴男生性狡詐，以女友名義，承租桃園市中壢區的租屋處躲藏，且足不出戶，平日飲食都交給女友打理，賴男終於在近日深夜悄悄出門時，被埋伏多時的警方發現蹤跡。

警方見時機成熟，並於12日晚間6時許，趁賴男的女友出門時，持搜索票進入租屋處，賴男見警方來臨，嚇得直接從3樓陽台「飛鼠跳」到隔壁2樓陽台，怎料卻看見大隊人馬早已在1樓埋伏，進退兩難的他，因此被「卡」在2樓陽台，動彈不得，只好狼狽地瑟縮在陽台一角，等待警方逮捕。

警方表示，賴男到案後對於犯行坦承不諱，並供出詐騙集團的上游首腦，也是住在桃園市的李姓男子（30餘歲），目前警方已全力偵辦當中，期望早日將李男繩之以法。而賴男等4人也被依詐欺罪移送基隆地檢署偵辦。

(中時)

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