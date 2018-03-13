開拓郵輪新市場 外國郵輪首次來臺環島及跳島精緻旅遊

2018年03月13日 16:57 工商 張佩芬

小郵輪上的甲板提供歐美人士喜歡的曬太陽躺椅。圖：航港局提供

航港局副局長陳賓權指出，英國Noble Caledonia(卡麗多莉)公司訂於本(107)年3月15、16日至23日以FLY-CRUISE方式帶領約100名英國旅客到訪臺灣，旅客從桃園中正機場入境後，在臺北旅館住宿1~2晚再由基隆港開始郵輪之旅，依序靠泊臺中港、金門水頭港、澎湖馬公港、臺南安平港、臺東富岡漁港及花蓮港，此為國際郵輪公司首次載運外國旅客以環島及跳島方式來臺旅遊。

航港局與臺灣港務公司將於107年3月17日下午4時在基隆港聯合舉辦迎賓活動，展現歡迎之熱忱。航港局航務組組長賴炳銓指出，這家遊輪公司有10多艘郵輪在辦經濟旅遊，約16天的台灣日本之旅收費約30萬台幣。

航港局表示，臺灣各地有許多極具吸引力的觀光景點，但受限於交通工具，尤其是來自歐美的外國旅客來臺大多只走訪臺北等大都市，大型郵輪受限於碼頭靠泊問題及旅客接待能量，大多選擇靠泊國際商港。幸而近年來郵輪型態趨向多元，除了有載運2~3千人的大型郵輪，還有僅載運百餘人的小型精緻郵輪，小型郵輪對碼頭水深及長度要求較低，所需遊覽車、餐廳等數量亦不像大型郵輪那麼多，故對離島而言推動小型郵輪觀光更為適合。

期望這次卡莉多麗郵輪來臺環島及跳島旅遊，建立此一成功的模式，吸引其他郵輪公司之郵輪靠泊離島，甚至開發臺灣本島至離島間郵輪航線，例如4月18日麗星郵輪行駛澎湖，讓我國民眾也能享有不一樣的郵輪跳島旅遊。

(工商)