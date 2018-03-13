市定古蹟西市場及香蕉倉庫 年底完成第一階段修復工程

2018年03月13日 17:00 中時 洪榮志

台南市政府為替舊城市中心的西門商圈挹注新活力與提升環境效益，2017年啟動二階段修復「市定古蹟西市場」工程後，預定今年年底可望完成第一階段「本館北翼棟」部分。代理市長李孟諺13日視察修復工程時，要求如期如質完成，以提升西門商圈的整體環境。

李孟諺說，多年來市府不遺餘力推動改建、修復西門市場計畫，歷經20年的艱辛萬苦，終於突破萬難正式啟動，希望藉由關鍵古蹟地景的修復重塑，進一步提升西市場商圈品牌價值及歷史地位，除可完整中正路的文化歷史軸線外，對西門商圈整體觀光旅遊效益也有助益。

市府指出，有別於一般古蹟修復案，「西市場暨香蕉倉庫修復工程」整體範圍涵蓋「西市場本館北翼、中央、東翼棟」、「香蕉倉庫」及「外廓賣店」等共3區5棟，除需因應複雜的環境屬性與腹地限制外，也需達成修復期間對周遭攤商與店家衝擊降到最低的目標，因此文化局決定採「攤商就近安置」、「通道維持現狀」為原則及「分區施工開放」為策略的執行方案，希望對攤商與店家的衝擊降到最低。

其中，第一階段先進行「本館北翼棟」與「中央棟」修復；第二階段再進行「本館東翼棟」、「香蕉倉庫」及「外廓賣店」的修復，預計今年底即可完成第一階段的「本館北翼棟」部分。

市府表示，現稱西門市場（又稱大菜市）的市定古蹟西市場設於日據時期，是當時台南市娛樂與民生用品的中心，販賣陳列的商品也最齊全多元，也是該時期南台灣最具規模的現代化市場。

「原台南州青果同業組合香蕉倉庫」的前身為台灣漁業株式會社的「魚賣場」，後來因會社搬遷改變用途為「台南州青果同業組合」的香蕉倉庫。由此銜接的府城人文經濟軸帶、林百貨、孔廟文化園區與台南市美術館，將使台南舊城區形塑成兼具都市觀光、人文藝術、文資保存的多元中心。

(中時)