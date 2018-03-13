瑞士再推戰機公投 這次只問買不買

瑞士將要採購新戰機以取代老舊的F-5E，這次公投不會再提到機種。(圖/瑞士空軍)

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中時電子報

瑞士政府將要舉行「是否採購戰鬥機」的全民公決，但是在吸取2014年的失敗教訓後，這次公投票上將不會列出特定戰機的名稱，以免節外生枝。

詹氏防衛網(Jane’s Defense)報導，瑞士聯邦國防部表示，不久後將會再次詢問選民，國家是否應該採購新式戰機，用以取代現存的老舊戰機，最晚會在2020年之前舉行這場軍購公投案。先前曾在2014年舉行過同樣題目的公投，但是卻被民眾給否決了，依據聯邦法令，同一政策公投可在3年後再次提出。

上一回的戰機採購公投，聯邦政府是詢問公眾「是否支持政府購買22架瑞典製JAS-39E獅鷲戰鬥機(Gripen E)」，結果53％的公民投下「不贊成」。迫使政府暫停了這項軍購案。然而獅鷲戰鬥機一直是瑞士政府的首選考量，所以這一次政府仍然傾向購買。值得一提的是，當時國防預算僅需22億瑞士法郎(23億美元)，但是受到國際物價波動，3年之後的國防預算必須編列80億瑞士法郎（84億美元）幾乎貴上4倍。

JAS-39性能不錯，銷售量也很好，但是卻被瑞士民眾貶稱為「宜家戰機」。(圖/vehicleswallpapers)

瑞士經常就重要議案進行公投，也包括軍事國防採購問題，而且他們往往會投贊成票。然而獅鷲戰機公投案，卻受到全國媒體的大量批評，而且多數批評沒有什麼道理，比如許多媒體以瑞典血統在大作文章，輕蔑地稱JAS-39是「宜家(IKEA)戰鬥機」，沒有什麼了不起。許多瑞典公民表示「自己不反對購買新戰機，反對的是買瑞典戰機」，民眾並不清楚JAS-39的性能與評價。總之過於複雜的題目，將公投的焦點給模糊化，也擋住了空軍原本專業的評估。

瑞士現役的支援戰機是美製諾斯洛普(Northrop)F-5E / F，已服役了40多年，確實老邁年高，因此瑞軍需要新式輕型戰機的加入。

(中時電子報)

文章來源：Swiss to be given vote on whether to buy new fighter, but not which type

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