政大商院獲捐3000萬 延攬全球頂尖人才

2018年03月13日 17:09 旺報 李侑珊

高教深耕計畫上路，政大基於整合學術人力資源發展策略，訂定「國立政治大學教師員額核給策略」鼓勵積極攬才，且已尋求外部資源，以每位待聘員額120萬元為挹注基準，提供各學院全球攬才相關經費更具競爭力。政大商學院更於今年年初獲8位校友捐贈3000萬元永續基金，成立「校友菁英講座學者」計畫，用以延攬海外優秀年輕學者，每年提供2到3個名額，提供教師每月3到6萬元的學術研究補助費，有助商學院聘請來自國際頂尖大學畢業或任教的年輕學者。

政大校長周行一表示，政大將透過預核員額方式，以學院為單位進行統籌分配，簡化聘任流程，目前也已尋求外部資源，以每位待聘員額120萬元為挹注基準，期待招募全球優秀教師，組成具國際競爭力的學術團隊，幫助學生多元、基礎、紮實與自主學習，以因應瞬息萬變的環境。

周行一特別於捐贈儀式中，向8位捐贈獎學金的政大學長姐致謝，其中包括會計系何麗梅、EMBA校友江炳桔、吳家瑩、林文正、徐進龍、葉隴西、劉恕偉與鄧傳馨。周說，此捐贈對學校而言意義重大，透過永續基金概念，可讓產生的效益更長更久。「校友菁英講座學者」計畫每年4%的孳息，將可由商學院自由運用，使商學院於國際市場全球攬才更具競爭力。

政大商學院院長蔡維奇表示，政大商學院創立至今已60年，培育出超過3萬6千多校友，不管在民間企業或是政府公部門，皆有傑出表現。他指出，台灣高教目前面臨人才延攬與留任的重大危機，以政大商學院為例，未來 5 年將有近20%的資深優秀教師屆齡退休，超過30 個教授缺額有待補滿。面對全球化的競爭，期盼透過此次校友菁英講座學者的成立，發揮擴散效果，號召更多校友加入，支持商學院招聘到最優秀的師資，培育更多未來領導人，帶動產業競爭力的升級。

鄧傳馨學長去年捐贈5600萬元成立「紀念鄧立登先生及鄧劉治妹女士清寒獎助學金」，大力支持母校發展，特別感謝此次共同發起捐贈的所有校友；何麗梅學姐則期待，透過校友踴躍捐款，政大能聘請優秀、具國際觀的教師，持續培育更多優秀人才。

「政大商學院校友菁英講座學者」延攬對象以未滿42歲的新進助理教授與副教授為主，須自美國排名50名或歐洲排名10名以內的大學獲得博士學位或任教，每年提供2到3個名額，提供每月3到6萬元的學術研究補助費。蔡維奇院長指出，延攬海外優秀的年輕學者，不僅可使學術研究與教學方法得以更多元化，也能與國際接軌，進而擴展師生之國際視野。此次「政大商學院校友菁英講座學者」的成立，將是商學院延攬國際師資的重要助力。

(旺報)