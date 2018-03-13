海關查獲2旅客攜帶醫療器材　逾2000件清點到半夜

2018年03月13日 17:16 中時 陳麒全

在托運行李中攜帶了2241件口腔用的醫療器材，被關務署台北關關員當場查獲扣留，由於2人未申報，依涉嫌違反藥事法函送司法機關偵辦。扣留的醫療器材也擺滿海關辦公室內所有的桌面，創下近年扣留物品數量最多的紀錄。（陳麒全翻攝）

在托運行李中攜帶了2241件口腔用的醫療器材，被關務署台北關關員當場查獲扣留，由於2人未申報，依涉嫌違反藥事法函送司法機關偵辦。扣留的醫療器材也擺滿海關辦公室內所有的桌面，創下近年扣留物品數量最多的紀錄。（陳麒全翻攝）

在托運行李中攜帶了2241件口腔用的醫療器材，被關務署台北關關員當場查獲扣留，由於2人未申報，依涉嫌違反藥事法函送司法機關偵辦。扣留的醫療器材也擺滿海關辦公室內所有的桌面，創下近年扣留物品數量最多的紀錄。（陳麒全翻攝）

本國藉劉姓及李姓旅客11日晚間從南韓仁川機場搭機返台，在托運行李中攜帶了2241件口腔用的醫療器材，被關務署台北關關員當場查獲扣留，由於2人未申報，依涉嫌違反藥事法函送司法機關偵辦。

台北關指出，稽查組關員在11日深夜10時餘，於桃園機場第2航廈查獲從南韓仁川搭機入境劉姓與李姓旅客，2人以托運行李方式攜帶口腔用醫療器材共2241件，這批醫療器材都沒有口頭或書面申報，2人還想直接由綠線檢查台通過，當場被值勤關官攔下。

由於所查獲的醫療器材數量龐大，海關關員動員當晚全部人力，從深夜清點登記，一直持續到第2天的凌晨3時才完成清點登記作業，忙得人仰馬翻。扣留的醫療器材也擺滿海關辦公室內所有的桌面，創下近年扣留物品數量最多的紀錄。

海關表示，2名旅客的行為除違反海關緝私條例規定外，未經核准擅自攜帶醫療器材入境，也違反藥事法規定，海關依法將貨物扣留，並將2名旅客函送司法機關偵辦。

台北關表示，旅客報運進口醫療器材時，依藥事法第40條第1項規定，應向中央衛生主管機關申請查驗登記並繳納費用，經核准發給醫療器材許可證後，始得輸入。另依藥事法第84條第1項規定，未經核准擅自製造或輸入醫療器材者，處3年以下有期徒刑，得併科新臺幣1000萬元以下罰金，罰則相當重。

台北關也再度呼籲，旅客攜帶醫療器材入境，應先取得衛生福利部核准，若對進口的醫療器材認定有疑義時，請先向衛福部查詢釐清產品屬性，並經由海關紅線台通關，以免受罰。

(中時)