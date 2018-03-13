藝術結合飲食！新竹市大同108舊城「瓷器彩繪」開課

2018年03月13日 17:42 中時 陳育賢

新竹市大同108瓷器彩繪課，以「新竹舊城文化風情」為主軸闡述新竹發展史，讓學員創意揮灑新竹美食容器。（陳育賢攝）

新竹市大同108瓷器彩繪課，以「新竹舊城文化風情」為主軸闡述新竹發展史，讓學員創意揮灑新竹美食容器。（陳育賢攝）

新竹市政府為延續2月「舊城記憶．今生拾藝」老瓷器展，回味新陶芳餐廳餐瓷及清、日、民國初年飲食器皿，近日將再特別推出瓷繪體驗工作坊，帶領民眾學習食器瓷皿彩繪、藝術瓷畫顏料知識，以飲食藝術創作方式，與在地新竹味連結。

市府指出，廣受好評的大同108舊城再生基地「食藝復興」系列活動，將於3月底推出食器瓷皿彩繪親子體驗課程，教大家動手玩創意。

而此次活動是為延續「舊城記憶．今生拾藝」老瓷器展，特別推出瓷繪體驗工作坊，帶領大家學習食器瓷皿彩繪，讓藝術創作與在地美味連結。

都發處長吳堂安指出，大同108瓷器彩繪課，以「新竹舊城文化風情」為主軸，闡述新竹發展史，由學員創意揮灑新竹美食容器，課後並提供心得感想與回饋分享，沒有繪畫基礎的市民也可參加，歡迎踴躍報名。

大同108瓷器彩繪班，訂於21日及28日下午1點至4點舉辦，由陳翠萍擔任講師，第1堂課是基礎教學瓷畫的概念及技巧，第2堂課則是實際動手彩繪瓷杯，繪出屬於自己的舊城記憶馬克杯。活動詳情可至粉絲專頁搜尋「心竹願景 Heart of Chu」。

(中時)