藝術結合飲食！新竹市大同108舊城「瓷器彩繪」開課

新竹市大同108瓷器彩繪課，以「新竹舊城文化風情」為主軸闡述新竹發展史，讓學員創意揮灑新竹美食容器。（陳育賢攝）

友善列印
中時
新竹市大同108瓷器彩繪課，以「新竹舊城文化風情」為主軸闡述新竹發展史，讓學員創意揮灑新竹美食容器。（陳育賢攝）
新竹市大同108瓷器彩繪課，以「新竹舊城文化風情」為主軸闡述新竹發展史，讓學員創意揮灑新竹美食容器。（陳育賢攝）

新竹市政府為延續2月「舊城記憶．今生拾藝」老瓷器展，回味新陶芳餐廳餐瓷及清、日、民國初年飲食器皿，近日將再特別推出瓷繪體驗工作坊，帶領民眾學習食器瓷皿彩繪、藝術瓷畫顏料知識，以飲食藝術創作方式，與在地新竹味連結。

市府指出，廣受好評的大同108舊城再生基地「食藝復興」系列活動，將於3月底推出食器瓷皿彩繪親子體驗課程，教大家動手玩創意。

而此次活動是為延續「舊城記憶．今生拾藝」老瓷器展，特別推出瓷繪體驗工作坊，帶領大家學習食器瓷皿彩繪，讓藝術創作與在地美味連結。

都發處長吳堂安指出，大同108瓷器彩繪課，以「新竹舊城文化風情」為主軸，闡述新竹發展史，由學員創意揮灑新竹美食容器，課後並提供心得感想與回饋分享，沒有繪畫基礎的市民也可參加，歡迎踴躍報名。

大同108瓷器彩繪班，訂於21日及28日下午1點至4點舉辦，由陳翠萍擔任講師，第1堂課是基礎教學瓷畫的概念及技巧，第2堂課則是實際動手彩繪瓷杯，繪出屬於自己的舊城記憶馬克杯。活動詳情可至粉絲專頁搜尋「心竹願景 Heart of Chu」。

(中時)

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
開拓郵輪新市場 外國郵輪首次來… 離台30餘年 施養精落腳台東 為川…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。