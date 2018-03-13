逢甲大學就博會 上萬職缺吸睛

逢甲大學就業博覽會13、14日登場，總計103家廠商、提供超過上萬職缺，吸引學生現場應徵、面試。（林欣儀翻攝）

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幫助畢業生達到學就業接軌，逢甲大學13日擴大舉辦校園徵才博覽會，總計有包括友達光電、台積電等103家廠商共124個攤位參展，提供超過上萬職缺，一早就吸引許多學生當場面試，校方也特別打造「就業媒合APP」，藉由手機就可以線上即時應徵。

逢甲大學就博會在學校育樂館舉辦，校方指出，今年延攬台灣美光記憶體、玉晶光電、光聯科技、美律實業及上銀科技、巨大機械等國內外優質企業參展，多家業者更名列《天下雜誌》最新出爐的1千大企業，首日登場就吸引超過4千人次參觀。

逢甲大學副校長黃錦煌表示，逢甲年年舉辦中部最大校園徵才活動，希望幫助學生在畢業前與產業接觸，而根據遠見雜誌公布的2018企業最愛排名，逢甲名列全國第8、私校第1名，顯見學校與產業的關係緊密。

走在徵才博覽會活動會場中，除可見到許多學生拿著精心製作的履歷、在喜愛的廠商攤位上參加面試，還有不少人拿著手機、透過APP應徵，這是學校新推出的就業媒合APP，校方指出，學生只要在APP上建置自己的電子履歷，除可即時線上應徵，還能提供履歷QR Code供廠商掃描瀏覽，幫助企業主即時了解求職者優勢，並儲存至企業人才庫，提高媒合成功機率。

校方指出，今年企業釋放的職缺類型仍以半導體、資訊科技類與製造業為主，這類型總計有260多種職類、2千個職缺，其他如金融服務類、百貨業與房仲業也釋放約千個職缺。

(中時)

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