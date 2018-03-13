搶先川普？ 日相安倍曾向北韓元首提議建交

2018年03月13日 20:58 中時 施施

日本外相河野太郎12日晚間向媒體透露，首相安倍晉三2月9日在南韓平昌冬奧開幕典禮前的招待會上，曾與北韓名義上的國家元首、最高人民議會常任委員會委員長金永南短暫會面。安倍當面向金永南表示，日方願意與北韓建交，讓兩國關係走向正常化。

日本《共同社》13日報導，河野稱，安倍已在平昌「確實地告知北韓，（日方）解決核武、飛彈及綁架問題，力求與北韓邦交正常化的方針不變」。日本政府上月曾發布消息稱，安倍向金永南要求解決北韓綁架日人問題，並將所有受害者釋放回國；安倍當時也僅對外表示：「已傳達日方一貫的想法」。

北韓日前透過南韓總統文在寅的特使表示願意與美國建交，外界認為，在這個美國與南北韓互動頻繁的時期，日本不想被排除在外，因此「放出消息」。此外，日本和北韓在2002年的《日朝平壤宣言》中也已針對實現邦交正常化達成共識。

河野太郎12日稍早與文在寅特使、國家情報院長徐薰在東京舉行會談，雙方同意將合作以最大限度對北韓施壓，直到北韓就無核化採取具體行動。河野亦表示，一旦北韓同意無核化，日本將負擔國際原子能機構（IAEA）進行調查所需的初期費用。

至於兩韓峰會與「川金會」相關事宜，河野稱目前仍在敲定細節，因此不便透露，他也沒有說明是否將舉行日朝首腦會談。

(中時)