花壇人愛老人 溫室小番茄開放志工採果贈獨老

華山基金會花壇天使站志工進入溫室果園採摘鮮紅欲滴的小番茄。（謝瓊雲攝）

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花壇禾果多農企工坊連續四年在產季尾聲開放給華山志工入內採果，分送給鄉內獨居老人享用，或者作為義賣募款。（謝瓊雲攝）
志工們回到天使站將現採的小番茄裝袋，再一一分送給鄉內74戶獨老。（謝瓊雲攝）

花壇人愛老人！華山基金會花壇天使站志工13日上午到花壇鄉禾果多農企工坊的溫室裡採摘小番茄，再回站裡分裝成袋，分送給鄉內74戶獨居老人，享用無毒小番茄的鮮甜滋味。

6、7名華山老人志工，上午在溫室裡揮汗採摘鮮紅欲滴的小番茄，68歲林賴罕阿嬤常陪著社工四處訪視服務獨居老人，在她牽線下，果園已連續四年免費開放給志工入園採果，再分送給獨老品嘗或作為義賣商品籌募助老金。

林賴罕笑說，她是果園的忠實顧客，每年產季都會到工坊的溫室果園來採買無毒瓜果與家人分享，新鮮美味又安心，近年還自告奮勇成為農場農忙時期的鐘點農工，由於小番茄產期是每年10月到隔年3月，因此建議果園主人不妨在產季尾聲，開放志工協助採收、做公益。

華山花壇站長黃紜岑表示，每年農曆年後到清明節前，都是蔬果量產價廉的時候，花壇鄉青年果農每年都會義助蔬菜水果，為獨老們義賣、加菜，讓弱勢阿公阿嬤們有機會多多品嘗到在地優質農產。

臉書社團「花壇人俱樂部」版主陳元銘也是在地青農，每年都會響應華山義助獨老的活動，他說很多獨居長者行動不便，或居住地偏遠，無法自行外出採買，吃到生鮮蔬食的機會不高，呼籲在地青年農家在大宗蔬果盛產或產季尾聲時多多響應，一起愛老人、做公益。

(中時)

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