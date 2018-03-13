調查局甄考駐衛警察 待遇可達35K

2018年03月13日 17:17 中時 張孝義

法務部調查局將舉行駐衛警察甄選考試，只要經考試合格錄用，新進人員月俸待遇加上工作補助費可達3萬5千元，依年資晉等最高薪資可達5萬元，年齡、性別不拘、高中職畢業即可報考，即日起到開始報名，到3月20截止，一律採現場遞件或通訊報名，調查局歡迎有志參與的民眾報名甄試。

調查局指出駐衛警察的工作項目包括，門禁管制、安全警戒及各單位大門口指揮交通；支援對人犯押解的戒護工作；支援槍械彈藥、現金護運；局本部槍械、彈藥庫管理；配合執行調查局年度武器彈藥裝備檢查及射擊訓練助教工作；協助處理工作單位的秩序維護、糾紛排解及通報處理；巡查工作單位內部水電、消防、監視警報系統及周邊環境與通報，採24小時輪班制。執勤時配置警棍、非致命防暴槍、交通指揮閃光棒及警笛等裝備。

調查局表示，這次甄試的駐衛警察人數13人、備取18名，工作地區分別是大台北地區10名、新竹市1名、高雄市1名及澎湖縣1名。考試項目共分「筆試」、「體能測驗」及「口試」3項，經甄試合格經受訓4星期後進用分發。

有志報考民眾可以到調查局全球資訊網（https://www.mjib.gov.tw/）的「107年度法務部調查局駐衛警察甄選考試」專區下載報名表，或附回郵信封寄新北市新店區中華路74號索取。

(中時)