魯冰花「古茶妹」 每月自費抽空進北所做這件事

主持人劉銘與演員李淑楨（左二）與戒毒班學員一同分享人生經歷。（吳堂靖攝）

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曾以電影魯冰花「古茶妹」一角獲得第26屆金馬獎女配角的李淑楨，去年再以「望月」勇奪首爾戲劇大賞，戲劇實力有目共睹，不過鮮少人知道，畢業於台大社工系的李淑楨自去年起，每月自費前往台北看守所立德電台錄製節目，在鎂光燈照不到的地方，發揮所長為社會付出一份心力。

「李老師，妳好漂亮，可以跟你做朋友嗎？」五官清秀的李淑楨一進到電台，隨即被學員示愛，李淑楨笑說「我已經死會了哦」，現場爆出歡笑聲，化解原先緊張的氣氛，李淑楨前年因拍攝戲劇，結識有「輪椅小巨人」之稱的劉銘，並在劉銘的引薦下，一起加入立德電台主持行列。

立德電台「人生好好」節目13日邀請戒毒班學員小張分享表示，因承受不了失戀的打擊，栽進毒品深淵，家人的期望與和毒品的吸引力無時無刻在拉扯，感受到強烈的無力感，但只要一想到母親在他被送上警車時痛哭失聲，就覺得很不孝，決心要戒毒，重新開始生活。

李淑楨也分享人生經歷鼓勵學員，她表示，倚靠毒品只能暫時逃脫到一個假性的天堂，人生有許多的挫折和遺憾都是必經過程，需要勇敢去面對，如果能將難關視作成長的機會，每個階段都將是值得驕傲的人生徽章。

台北看守所表示，將邁入第11年的立德電台，集結社會資源發展多元節目，包含音樂、英文教學、法律知識等，十分感謝志工的協助，另外今年也推出家屬點播服務，引起熱烈迴響，期盼透過親屬力量，協助學員正向發展。

(中時)

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