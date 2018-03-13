1人公司與市府竟可簽署MOU！國民黨團批林佳龍是「共謀」還是「被騙」？

2018年03月13日 17:20 中時 陳世宗

台中市議會國民黨團針對日前市長林佳龍與德國霍夫曼諮詢公司簽「海洋採擴聯合開發投資案」，被媒體踢爆是1人公司；書記長李中等人痛批，根本是「一場兒戲、一場騙局」，並提出四大疑點要求市府跟市民說清楚、講明白。經發局指出，雙方簽署MOU才要開始進入實質審查及把關程序。

國民黨團書記長李中、黃馨慧、楊正中、朱暖英、李榮鴻及劉士州等，針對林佳龍6日與德國霍夫曼諮詢公司簽訂「海洋採擴聯合開發投資案」，可從海水中提取鎂、鋰等原料，投資金額估高達1100億，將為台中市創造上千個工作機會等，提出強烈抨擊。

黃馨慧表示，林佳龍市長上任3年多，簽署過的國內外投資備忘錄不計其數，只在乎鎂光燈曝光，投資效益掛零！若媒體爆料屬實龍團隊真的被詐騙，那是國際級、世界級大笑話。楊正中說，林佳龍對外宣稱此案是「大船入港」，結果是一場兒戲、一場騙局。

國民黨團提出四大質疑，為何林佳龍可跟1人公司，沒有公司註冊號、沒有工商入會資料的公司簽約；林佳龍號稱該投資案金額高達1100億，這金額是怎麼來的？市府簽約前3天才首次碰面，這樣還敢簽？對方宣稱1年鎂與鋰可產出230萬噸，未來台灣將是全球最大產量？

經發局表示，本案經由亞洲台商會聯合總會名譽總會長李天柒引介，經市府招商投資促進委員會評估後同意簽署MOU；霍夫曼來台評估投資形式即屬SPE，目前該公司同步在南韓及西班牙為出資者評估投資地點，不宜在初期即以霍夫曼的資本額來斷定投資案型態。

經發局強調，外資投資案依法就要送中央，市府將配合並建請中央妥為評估、查證及審查，簽署MOU是希望合作案能進入實質審查，市府扮演平台及窗口角色；本案涉及中央部會相當廣，包括行政院環保署、經濟部投資審議委員會、經濟部、交通部等都會依權責進行後續查證與評估。

(中時)