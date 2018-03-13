《玩命颶風》追風車 被封影史上三大最屌車子

2018年03月13日 17:34 中時 潘鈺楨

瑪姬葛瑞斯在電影裡有超殺演出。（甲上提供）

電影《玩命颶風》被網友力讚「結合災難颶風和搶劫舊鈔，有出人意表的爽度」！導演利用颶風想出「人肉風箏」和輪胎蓋射出的「颶風血滴子」，引起觀眾拍手叫好，還讓相關科系學生們爭辯到底在現實生活中能不能達到這樣的效果。

同時在《玩命颶風》中關注度最高的就是鐵甲追風車「支配者」，國外網友更盛讚是影史上三大最屌車子，包括《回到未來》經典老爺時光車、蝙蝠車和「支配者」，國內粉絲讚嘆「支配者」就像是移動碉堡，還可以旱地拔蔥一樣把壞蛋的車撞飛，直喊也想買一台。

有趣的是片中男女主角也各有支持者，有粉絲力挺《限時救援》地表最強老爸的女兒瑪姬葛瑞絲超正就像莎莉賽隆，在電影中的女漢子表現根本女版《終極警探》；而《魔獸：崛起》男星托比凱貝爾在電影中的氣象專家利用各種機智方式對抗歹徒，網友大讚就像馬蓋先，甚至還自虧花癡想要交一個氣象男友回家！

《玩命颶風》故事講述一場地表最強颶風來襲，一群重裝歹徒卻覬覦即將入財政部行庫銷毀的6億美金舊鈔，這個天衣無縫的搶劫計畫卻因為遇到機智過人的財政部探員凱西 (瑪姬葛蕾絲飾)和氣象博士威爾 (托比凱貝爾飾)，他們要如何在驚濤駭浪中與這群可怕的歹徒搏鬥？除了颶風這個災難元素讓觀眾充滿腎上腺素之外，《玩命颶風》更加上了綁架人質、搶劫銀行、高科技駭客入侵等場面，跟導演羅伯柯恩最拿手的動作場面－在狂風暴雨中飛車追逐，從頭到尾毫無冷場的節奏感，絕對讓觀眾大呼過癮！ 電影現正上映中。

(中時)