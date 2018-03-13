萬芳獻唱中文主題曲 讚《溫蒂的幸福劇本》有溫暖力量

2018年03月13日 17:41 中時 潘鈺楨

電影《溫蒂的幸福劇本》找來雙金獎女星東妮克莉蒂飾演達柯塔芬妮的心理治療師，在片中身為單親媽媽的她因為和青春期兒子感情疏遠，而對達柯塔芬妮產生極大的責任感，兩人互動緊密。多場和達柯塔芬妮對手飆戲的東妮克莉蒂受訪時開玩笑表示：「我全是因為可以和年輕人互動才加入《溫蒂的幸福劇本》劇組的！」

東妮克莉蒂飾演心理治療師的教養院長「史考蒂」，與達柯塔芬妮在片中有多場精彩的對手戲。東妮克莉蒂受訪時表示：「我飾演的治療師同時也是單親媽媽，和青春期兒子感情疏遠的她覺得自己十分失敗，只好透過忙碌工作來尋求成就感，也因此她和溫蒂的感情很緊密。」而在達柯塔芬妮「離家出走」的這段時間，東妮克莉蒂透過一路上尋找她下落的過程，慢慢地和兒子產生連結，兩人也逐漸解開心結。東妮克莉蒂開玩笑地說：「我在看劇本的時候就覺得這角色的心理層次很複雜，又可以跟年輕男孩有所互動，我就跟導演說不論戲份多寡，我一定都要來參一咖！」

而導演也大讚東妮克莉蒂不愧是雙金獎視后：「她演活了這個角色，為這角色帶來一股身為母親偉大的力量，觀眾會感受到她角色從電影前期到後期的心理轉變，以及豐沛的人性情感！」

為宣傳將於3月23日全台上映的電影《溫蒂的幸福劇本》，台灣片商於今日(13)舉辦媒體試片，更邀請到近期發新專輯的療癒系歌后萬芳合作，聯名推出電影中文主題曲「夏天的秘密」，這首由「金曲製造機」黃韻玲譜曲、萬芳填詞的溫暖新歌，不僅是兩人睽違13年後的再度合作，更是四月將在小巨蛋開唱的萬芳最新一波主打歌。看完《溫蒂的幸福劇本》試片的萬芳也誠心推薦：「《溫蒂的幸福劇本》是一部可以帶給觀眾溫暖與支持力量的電影，和《夏天的秘密》的創作理念不謀而合，希望大家可以透過兩個作品的連結，去關心周遭常被忽視的事物，並對不被理解的弱勢族群有更多的尊重與包容。」

從小患有自閉症的溫蒂（達科塔芬妮 飾），父母雙亡後被姊姊送到特殊教育的教養院，希望可以訓練她有基本的謀生能力。殊不知溫蒂寫作能力突出，平時最大消遣就是織毛線與寫作的她，早已創作出一部驚天動地的劇本，而這一切只有教養院院長史考蒂（東妮克莉蒂 飾）知道。身為《星際爭霸戰》頭號粉絲的她，某天從電視上看到派拉蒙影業正在公開徵求電影劇本的廣告，生活向來規律且從來沒出過遠門的溫蒂，決心踏上長途跋涉之旅，在截止日期前將自己的創作劇本親自送到好萊塢！一段即將改變她一生的旅程就此展開。電影3月23日在台上映。

(中時)