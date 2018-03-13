林口長庚居最賺錢醫院　長庚：股息多的原因

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健保署昨公布最新醫院財報，前10名盈餘最高的醫院當中，長庚醫院就包佔4名，其中林口長庚、高雄長庚更高居第1和第2名。長庚醫院表示，最主要原因是創辦人王永慶捐贈給醫院的股份，加上台塑四寶近年經營狀況好、盈餘較高，導致股息收入很高。

根據健保財報，林口長庚2016年的盈餘為43.58億元，其中醫療本業盈餘為4.57億元，業外盈餘則高達39.01億元，業外盈餘方面，則以股利佔比最高，收入超過44.6億元，包括停車場、美食街等其他收入則約7.4億元。

除了盈餘第1、第2高的林口長庚和高雄長庚，基隆長庚和桃園長庚也均登上前10名，其中曾一度淪為最不賺錢的基隆長庚，因當年度的股利大賺17.7億元，較前一年增加1倍，進而轉虧為盈。

長庚醫院行政中心副主任蘇輝成說，包括林口長庚、高雄長庚等入榜的醫院，盈餘之所以這麼高，主要是來自創辦人王永慶捐贈給醫院的股份，而包括台塑、南亞、台塑石化等企業，由於近年營運狀況好、盈餘比前一年高，所以帶來的股息分配也較佳；至於最慢興建的嘉義長庚，則因沒有分到股息，無法彌補虧損，但他強調，對國稅局來說，由於都是採「合併申報」，所以股份放在哪間長庚醫院都一樣，沒有重新分配的規劃。

蘇輝成強調，長庚投入相當多經費在提升包括醫療品質、院內員工待遇、教育研究與社福基金等項目，導致醫療本業盈餘僅4.57億元，沒有比其他醫院高，但這也證明長庚醫院確實非以營利為目的。他補充，長庚醫院去年對全體員工一視同仁，通通發出底薪6個月的年終獎金，以及1.5萬元現金，相信這待遇領先同業。

(中時)

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