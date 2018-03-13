陽岱鋼替補敲安 讀賣巨人熱身賽險勝軟銀

菜鳥田中俊太滿貫炮助威，巨人擊敗軟銀。(截自日本雅虎體育)

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中時電子報

讀賣巨人今(13日)熱身賽與軟銀交手，陽岱鋼從板凳出發，比賽後段接替打指定打擊，3打數貢獻1安，並替球隊跑回1分，助巨人8比71分險勝，陽岱鋼近幾場手感火燙，熱身賽打擊率持續維持在超過4成的高檔。

巨人此役擔任客隊，擺出中外野長野久義、左外野立岡宗一郎、右外野中井大介的陣勢，陽岱鋼於場下待命。比賽前5局，巨人先發洋投楊格曼(Taylor Jungmann)遭狙擊，包括本多雄一轟出左外野陽春炮、被打10安，失掉5分都是責失，使得巨人陷1比5落後。

到了6上，巨人1出局後推陽岱鋼代打阿部慎之助；他面對軟銀中繼笠谷俊介，揮出左外野安打，帶動巨人反攻。該局2出局後，岡本和真獲保送，製造出一二壘有人契機，接著中井建功，揮出中外野二壘打，把壘上的陽岱鋼跟岡本都送回本壘得分。

巨人隨後7下雖再被軟銀得2分，比分再度被拉開，但8上打線大爆發，包括菜鳥田中俊太的滿貫炮，單局出現4安得5分，一口氣逆轉比分。終場巨人1分差險勝，陽岱鋼首打席敲安後，未再貢獻安打，總計3打數敲1安，熱身賽打擊率4成21。

同天，羅德跟歐力士交手，李杜軒及張奕皆有替補出賽。張奕熱身賽首度上陣，6下替補守右外野，打擊1打數無安打；8下換李杜軒代打上場，從歐力士洋投狄克森(Corey Dickerson)手中敲安，隨後接替守三壘，1打數1安、熱身賽打擊率6成67。

另，效力西武的吳念庭同樣替補上場，在8上代跑淺村榮斗，隨後接替守三壘，沒有打擊機會，熱身賽打擊率仍為2成。

(中時電子報)

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