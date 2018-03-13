《中時晚間快報》藍新北不會有人脫黨參選 初選民調4／6公布

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◎藍新北不會有人脫黨參選 初選民調4/6公布

國民黨中央上午邀請有意參選新北市長的副市長侯友宜、台北縣前縣長周錫瑋與前議員金介壽三方陣營，就初選細節進行協調。據轉述，會中達成共識，民調作業從4月3日至5日進行、6日揭曉結果；與會者也承諾，結果出爐後只有一名候選人代表國民黨參選，絕不會有人脫黨參選。

◎挺英調查前俄間諜毒殺案 美指俄發動襲擊

美國國務院今天表示，美國對英國政府調查俄羅斯應對造成上周在英格蘭索爾茲伯里發動神經毒劑攻擊負責的評估，具有信心。

◎最新飲食指南 全脂奶洗汙名 蛋比肉營養

飲食指南新版本出爐！衛福部國健署今公布最新版「每日飲食指南」，其中將過往的「低脂乳品類」改成「乳品類」，不再只建議國人選用低脂或脫脂奶類；此外，蛋白質的「豆魚肉蛋」也改為「豆魚蛋肉」，將蛋和肉的順序互換，「全穀根莖類類」也修訂為「全穀雜糧類」，「油脂與堅果種子類」、「蔬菜類」、「水果類」則不變。

◎林明禎 超強發電機 歐洲行 素顏健身狂被搭訕

「全民隊長」林明禎去年事業大豐收，趁著過年假期與媽媽、姐姐到歐洲遊玩，展開長達20天的充電散心之旅，母女三人一路從西班牙巴塞隆納玩到葡萄牙、英國倫敦、法國巴黎等地，到西班牙時選擇自駕開車走透透，沒想到當地租車所費不貲，5天就要價5萬台幣，實際上路後卻發現停車不易，且開車一族多沒耐性，稍稍停路邊就遭人狂按喇叭，有次還被比中指，嚇得她第6天就火速退車。而她一路狂被老外搭訕，素顏到健身房健身還被西班牙男設計師搭訕要電話；更有一次迷路落單，被當地一群男大生包圍狂喊「I love you」示愛，她覺得不太對勁，笑回「謝謝」、「再見」便趕緊落跑，事後她回想起來，打趣稱：「我只能說他們真的是太熱情了！」

(中時電子報)

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