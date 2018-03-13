深澳電廠明環評 台電縮限規模、爭取各界支持

2018年03月13日 17:48 工商 陳鷖人

攸關北部供電穩定的深澳電廠更新計畫明（14）日即將進行環評，台電表示，將採用最先進超超臨界燃煤機組，比一般燃煤機組減少9成氮氧化物排放、硫氧化物減少5成以上，每度電則可減少約2成碳排。

台電表示，為爭取各界支持，深澳更新計畫將縮減開發規模，原開發案擴及蕃子澳灣，變更限縮至已開發的深澳灣港口。另外，也將改採建置兩部裝置容量60萬瓩機組，取代原規劃的80萬瓩機組。

台電強調，深澳更新計畫效法日本橫濱磯子電廠，採超超臨界機組，排放接近燃氣機組排放標準，空氣不良時也會啟動自主降載減排機制。

關於外界要求採燃氣機組，台電解釋，台灣98％能源仰賴進口，為朝非核家園邁進，又要兼顧穩定供電、國家能源安全，避免過於仰賴單一能源，仍應保留一定比例的燃煤機組，確保國家穩定供電。

為降低生煤運輸揚塵，台電進一步指出，深澳輸煤、煤倉全部室內化且建於廠內，降低對視覺的衝擊，以及對環境景觀的影響。

台電補充，北部地區是用電負載核心，尖峰用電佔全台約4成，而核一廠兩部機組將分別於今年12月與明年7月正式停機除役、核二廠也將陸續除役，考慮雙北近700萬用戶用電需求及全國區域電力平衡，仍應該建置深澳電廠。

台電指出，深澳廠址並無合適空間興建儲氣槽等供氣設備，若鋪設海管或陸管，也有經過基隆等都會密集人口區，與影響海底生態等困難與風險，也是不應採用燃氣機組的原因。民眾對於燃煤機組的接受度也明顯高於燃氣機組。

(工商)