豐原豐東路、潭子嘉豐路3／15起施作路平工程

2018年03月13日 17:49 中時 王文吉

台中市潭子區嘉豐路因車流量大，出現多處凹凸不平，建設局已完成路基改善。（王文吉翻攝）

為提升道路品質，台中市山城地區路平已完成109.53公里，建設局將於3月14至15日，施作豐原區豐東路自水源路至南陽路段的路面刨封作業，17至18日進行豐原區豐南街240巷及潭子區嘉豐路從豐原大道二段至嘉豐路118號的道路刨鋪工程，施工期間籲請用路人配合改道。

豐原區豐東路為銜接台3線豐勢路及南陽路的重要通學要道，車流頻繁，路面長期被車輛輾壓，出現沉陷破損情況；潭子區嘉豐路則是豐原往返潭子地區的重要替代道路，也因車流量大，年久失修出現多處凹凸不平情形，為此，建設局將這兩條道路納入107年路平專案改善。

建設局指出，豐東路自水源路至南陽路將於14至15日進行道路刨封工程，全長約1.4公里，採夜間施工。豐原區豐南街240巷及潭子區嘉豐路自豐原大道二段至嘉豐路118號，將於17至18日施作，籲請用路人留意封閉及及管制時間。

台中原市區已恢復全國唯一代辦「管線工程統一挖補」制度，由建設局代辦齊挖齊補，執行電力、電信、自來水、天然氣等一般性施工項目，並要求管線單位管挖後須「全車道」修復，路平完工後3年內禁挖申請，降低3成重複挖掘率，去年起也擴大實施範圍至原縣區。

(中時)