梅根首與女王出席活動 撞鞋凱特王妃意外超搶鏡

美國女星梅根5月即將英國哈利王子結婚，這位準王妃所到之處也都成為了眾所矚目的焦點，她也在12日首次和英國女王一起出席了官方活動國協日慶祝，但意外搶鏡的是梅根和向來以時尚王妃著稱的凱特王妃，兩人都精心打扮出席了這場盛事，但看似不約而同選了同一雙鞋穿，意外成為話題。
梅根在和哈利王子宣布訂婚後，日前才和威廉王子及凱特王妃一起出席官方活動，成為王室新生代四人幫。不過這次是梅根首次和英國女王伊莉莎白二世共同出席活動，別具意涵。典禮完畢後，梅根還親民的蹲下來和小妹妹互動，態度從容的她，似乎已經逐漸習慣自己在王室扮演的角色。
Harry’s eyebrows summing up @LiamPayne’s #CommonwealthDay performance @wabbey #London pic.twitter.com/TqNVoZIYNj— JaxQ (@JaxQ10) 2018年3月12日
有趣的插曲是，當眾人在西敏寺內參加活動觀看完一段動人的歌唱表演時，直率的梅根望向身旁的未婚夫哈利王子，一時之間忍不住笑了出來，沒想到哈利也為此挑起了眉，似乎對梅根的反應有些驚訝，兩人有趣的互動過程也都被鏡頭捕捉了下來。
除此之外，梅根和準妯娌凱特王妃的時尚比拚也在她們每次先身成為話題，梅根這次身著價值895英鎊的Amanda Wakeley白色大衣和深藍色的洋裝，頭戴Stephen Jones的白帽，展現優雅的英倫風格。凱特打出安全牌，頂著孕肚穿上Beulah London的海軍藍大衣洋裝，以及配上Lock & Co.的同色系帽子。
Are Kate and Meghan wearing matching shoes?— Johnny Goldsmith (@MirrorJohnny) 2018年3月12日
I can't tell. pic.twitter.com/fQ6rVLMpnK
Same shoes Meghan and Kate? New brooch for Kate? 😀 #MeghanMarkle #DuchessofCambridge pic.twitter.com/eaxBCueRWK— PrincessDianaAndKate (@the_Royalist1) 2018年3月12日
然而兩位王妃的行頭中，最引人注目的就是當兩人一前一後現身時，不少網友注意到兩人竟然穿著看起來一模一樣的海軍藍高跟鞋，讓不少人在社群平台上發問「凱特和梅根穿著同一款鞋了嗎?」，不少人認為兩人這樣不約而同地穿著同一款鞋有點奇怪，也有人認為這是她們好感情的象徵。
不過其實梅根和凱特並非這麼剛好穿著同一款鞋，只是剛好兩人的鞋顏色和款式甚至高度都十分相近，才有了這樣的誤會。凱特穿著的是Gianvito Rossi的深藍色高跟鞋，凱特可以說是這款鞋的死裝她粉絲，據說她有4雙一樣但不同色的該款鞋讓她在不同場合換著穿。至於梅根也是穿著她的愛牌西班牙奢侈品牌Manolo Blahnik，梅根過去曾穿過該款鞋的黑色版本亮相。
除了出席官方活動，梅根日前還接受了實彈反恐教育，這位準王妃在哈利王子陪同下，到英國空軍基地參加演習，期間梅根還得扮成人質，模擬自己在被綁架時該如何應變。
(中時電子報)
文章來源：Not a fan, Harry? Prince raises his eyebrows to a giggling Meghan after Liam Payne's heartfelt rendition of John Mayer's Waiting On the World to Change at Westminster Abbey
文章來源：Meghan tells young fans she is 'very excited' about her big day as she joins 'The Firm': Actress takes her place alongside the Queen, Harry, Wills and Kate in first official engagement with senior royals