梅根首與女王出席活動 撞鞋凱特王妃意外超搶鏡

2018年03月13日 17:46 中時電子報 蔡萱

本為演員的梅根似乎已經習慣了成為皇室成員後鎂光燈聚集的感覺。(圖/美聯社)

凱特王妃頂著孕肚穿著全色海居蘭大衣洋裝出席。(圖/美聯社)

美國女星梅根5月即將英國哈利王子結婚，這位準王妃所到之處也都成為了眾所矚目的焦點，她也在12日首次和英國女王一起出席了官方活動國協日慶祝，但意外搶鏡的是梅根和向來以時尚王妃著稱的凱特王妃，兩人都精心打扮出席了這場盛事，但看似不約而同選了同一雙鞋穿，意外成為話題。

梅根在和哈利王子宣布訂婚後，日前才和威廉王子及凱特王妃一起出席官方活動，成為王室新生代四人幫。不過這次是梅根首次和英國女王伊莉莎白二世共同出席活動，別具意涵。典禮完畢後，梅根還親民的蹲下來和小妹妹互動，態度從容的她，似乎已經逐漸習慣自己在王室扮演的角色。

有趣的插曲是，當眾人在西敏寺內參加活動觀看完一段動人的歌唱表演時，直率的梅根望向身旁的未婚夫哈利王子，一時之間忍不住笑了出來，沒想到哈利也為此挑起了眉，似乎對梅根的反應有些驚訝，兩人有趣的互動過程也都被鏡頭捕捉了下來。

英國女王伊莉莎白二世也盛裝出席。(圖/美聯社)

梅根親切的和場外小朋友互動。(圖/美聯社)

除此之外，梅根和準妯娌凱特王妃的時尚比拚也在她們每次先身成為話題，梅根這次身著價值895英鎊的Amanda Wakeley白色大衣和深藍色的洋裝，頭戴Stephen Jones的白帽，展現優雅的英倫風格。凱特打出安全牌，頂著孕肚穿上Beulah London的海軍藍大衣洋裝，以及配上Lock & Co.的同色系帽子。

Are Kate and Meghan wearing matching shoes?



I can't tell. pic.twitter.com/fQ6rVLMpnK — Johnny Goldsmith (@MirrorJohnny) 2018年3月12日

Same shoes Meghan and Kate? New brooch for Kate? 😀 #MeghanMarkle #DuchessofCambridge pic.twitter.com/eaxBCueRWK — PrincessDianaAndKate (@the_Royalist1) 2018年3月12日

然而兩位王妃的行頭中，最引人注目的就是當兩人一前一後現身時，不少網友注意到兩人竟然穿著看起來一模一樣的海軍藍高跟鞋，讓不少人在社群平台上發問「凱特和梅根穿著同一款鞋了嗎?」，不少人認為兩人這樣不約而同地穿著同一款鞋有點奇怪，也有人認為這是她們好感情的象徵。

梅根和凱特看似穿著同款鞋。(圖/美聯社)

不過其實梅根和凱特並非這麼剛好穿著同一款鞋，只是剛好兩人的鞋顏色和款式甚至高度都十分相近，才有了這樣的誤會。凱特穿著的是Gianvito Rossi的深藍色高跟鞋，凱特可以說是這款鞋的死裝她粉絲，據說她有4雙一樣但不同色的該款鞋讓她在不同場合換著穿。至於梅根也是穿著她的愛牌西班牙奢侈品牌Manolo Blahnik，梅根過去曾穿過該款鞋的黑色版本亮相。

除了出席官方活動，梅根日前還接受了實彈反恐教育，這位準王妃在哈利王子陪同下，到英國空軍基地參加演習，期間梅根還得扮成人質，模擬自己在被綁架時該如何應變。

(中時電子報)