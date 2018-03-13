2018年03月13日 18:32 中時 張穎齊

深澳電廠明（14）日將進行環評，針對要採「燃煤」還「燃氣」各界都爭吵不休。（張穎齊攝）

深澳電廠要做「燃氣」？ 賴正庸爆：政府要消化跟美購買6000億天然氣(張穎齊)

深澳電廠明（14）日將進行環評，針對要採「燃煤」還「燃氣」各界都爭吵不休，自稱曾是蔡英文辦公室能源政策小組成員的弘光科技大學環工系教授賴正庸今（13）日受訪時爆料，台電假借蓋燃煤電廠，其實就是要蓋「燃氣」，目的是為了要消化掉即將向美國購買的6000億元新台幣的天然氣，並說「台電說蓋燃煤都是幌子！」

賴正庸指出，目前台電對外宣稱是要興建「燃煤」發電廠，其實都是「幌子」，因為他從中央高層和立法院得知的相關訊息中了解，台電因為國家安全因素，在能源規畫上仍以「燃氣」發電為主，這不管在行政院長賴清德的施政報告或總統蔡英文的能源白皮書都清楚寫道。

「台電聲稱要將深澳電廠作為燃煤，實際上卻是要蓋燃氣電廠，因為台灣即將和美國購買200億美金的天然氣，要藉此來消化掉！」賴正庸爆料，台灣的能源圈和外交圈都盛傳，由於經濟部能源局即將和歐盟的廠商購買約6000億新台幣的海上風力發電系統，而政府在國家安全的考量下，也將和美國購買約6000億新台幣的天然氣之頁岩氣，目前正在磋商中，但其實這就是台灣在向美國交「保護費」。

賴正庸說，依目前態勢來看，台灣不論在協和電廠、深澳電廠或核四等電廠，都勢必會朝興建燃氣電廠來發展。所以在台電與中油之間，有關於發電要用天然氣的輸入權或中油的天然氣加價部分，若獲得適度解決，台電就會在最短時間，台電會將燃煤改為燃氣，但其實台灣目前的天然氣使用量早就已經飽和。

賴正庸透露，中油原本希望將燃氣的深澳電廠，其中的天然氣管線從地下一直銜接到協和電廠，但會造成嚴重的威脅，於是又更改說從「沿海」來銜接，可是因為地質關係根本無法執行，所以擬在深澳附近的碼頭興建天然氣接收站，台電也願意在沿海碼頭興建天然氣接收站。

不過，不論深澳電廠將施作成「燃氣」或者是「燃煤」發電，賴正庸都說，他站在基隆市民的立場都「堅決反對」。他認為，燃煤會造成嚴重的空氣汙染，危害民眾健康，而燃氣則會導致民眾被籠罩在高危險的環境中，萬一稍有不慎發生意外，後果恐怕難以想像。

※影片說明：深澳電廠明（14）日將進行環評，賴正庸爆料，台電假借蓋燃煤電廠，其實就是要蓋「燃氣」，目的是為了要消化掉即將向美國購買的6000億元新台幣的天然氣。（張穎齊攝）

(中時)