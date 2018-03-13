歌劇女皇瑪麗亞卡拉絲 逝世40周年珍貴影像曝光

2018年03月13日 17:55 中時 潘鈺楨

「歌劇女皇」瑪麗亞卡拉絲（Maria Callas，1923-1977），是義大利美聲歌劇復興的代表人物、歷史上最具影響力的女高音。時值她逝世40周年，推出卡拉絲的專屬紀錄片《卡拉絲：為愛而聲》（Maria by Callas），透過許多從未曝光過的珍貴影像、照片、家庭錄像，以及親密私人信件，以美聲光影向一代女伶致敬。

放眼今日樂壇，卡拉絲對義大利古典風格依舊擁有最具深厚的洞察、最樂感的直覺，以及最出類拔萃的戲劇張力。身為藝術家，卡拉絲取得的成就值得後人無窮無盡地去探索；她的歌聲與表演，蘊藏古希臘悲劇中的要素；而身為女人，卡拉絲也是世人嘆息的對象，她的人生似乎都帶著戲劇性的色彩。她哀淒落寞的晚年，更是讓人慷慨萬千。

瑪麗亞卡拉絲曾在受訪時表示：「我的身體裡住了兩個人，我想當瑪麗亞，但我生活得仰賴卡拉絲。」一語道盡她面對自己人生與藝術工作上的無奈。其實，許多樂迷都對「卡拉絲」背後真正的「瑪麗亞」知之甚少，她甚至一生都感覺到自己被大眾誤解。許多樂迷知道她是世紀之聲、封面女星，以及她一直被公開討論的感情生活，這也讓她非凡的生活，乍看就像是一本小說，抑或是一部悲劇。然而，夢想著簡單生活的瑪麗亞，以及想要行星般名聲的卡拉絲，兩個衝突的內心嚮往，導致一方最終會向另一方投降。「真正的瑪麗亞卡拉絲是誰？」導演也期待透過《卡拉絲：為愛而聲》這部電影，試圖為「瑪麗亞」與「卡拉絲」作出調和。

為此，導演花費三年時間走訪世界各地，並訪問那個世代最後的見證人，諸如卡拉絲的閨密、同事與那些真正認識她的人們，並透過卡拉絲親筆寫下的私密書信、珍貴的影像專訪，以及大量從未曝光過的家庭影像，甚至是經過彩色修復的珍貴影像畫面，再搭配多場她的現場演唱，同時滿足觀眾的視覺與聽覺，也讓觀眾得以走進這位歌劇女皇波瀾壯闊的一生。《紐約時報》（The New York Times）更對本片作出高度肯定：「《卡拉絲：為愛而聲》是來自音樂之神的禮物！」

這部網羅「歌劇女皇」卡拉絲生前大量珍貴且未公開素材，絕對是樂迷最不容錯過的《卡拉絲：為愛而聲》，即將在4月3日在台上映。電影預售票現正搶購中，請速洽博客來售票網：https://goo.gl/QvZnLq，以及兩廳院預售票網：https://goo.gl/QqvUgw選購。團購、包場歡迎電洽采昌國際多媒體02-2658-8868轉電影團購包場人員。欲知本片最新消息，請上電影官方部落格http://cciitw.pixnet.net與臉書粉絲團https://www.facebook.com/ccindependent查詢。

(中時)