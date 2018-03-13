18年來首次 屏縣登革熱零本土個案

2017年屏東縣登革熱零本土個案，創下18年紀錄。（林和生攝）

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2017年屏東縣登革熱零本土個案，屏縣衛生局期許各社區繼續保持。（林和生攝）

在季節轉換之際，炎熱氣候正是病媒蚊活動力最強的時刻，2017年一整年屏東縣透過各社區民眾組成的防蚊志工隊，嚴格掌握各角落衛生狀況，創下18年來首次本土登革熱零個案紀錄。

屏東33鄉鎮市共計成立50隊登革熱滅蚊志工隊，屏縣衛生局長李昭仁將功勞全歸給這群深入社區的志工們，13日上午特地舉行誓師大會，同時表揚優異的得獎團隊，但他強調，今年沒有樂觀本錢，仍希望維持零本土個案目標。

李昭仁強調，目前東南亞、非洲、中南美洲及加勒比海等地，仍有登革熱及茲卡病毒感染症等風險持續發生，都是經由埃及斑蚊及白線斑蚊叮咬病患而傳播的社區傳染病，而清除孳生源是防治相關病毒的不二法門。

他認為居民對在地環境各角落最瞭解，從社區耕耘、推動防疫工作，加強社區民眾對於防疫認知及實際施作，成為最嚴密的防疫網絡，盼將防治觀念深植社區、帶入日常生活中，可望收到最大成效。

連續多年獲得防疫績優社區的里港鄉永春村長陳春風驕傲的說，村內保證看不到丟棄多時的瓶罐，因為由婆媽組成的志工隊，每月2次地毯式巡視社區環境，大雨過後還會藉由廣播系統提醒民眾清除積水，靠著大家的「雞婆個性」，街道上總是維持得很乾淨。

(中時)

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