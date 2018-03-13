《花甲》票房破億 盧廣仲：腸胃炎瞬間回血

2018年03月13日 17:57 中時 潘鈺楨

電影《花甲大人轉男孩》票房告捷，正式宣告全台總票房已突破1億大關，晉升2018年度億萬國片。導演瞿友寧得知破億消息相當感動，瞿友寧表示：「走得辛苦，還是走到了，謝謝花甲團隊與粉絲一路的陪伴。」

正忙於演唱會工作的盧廣仲得知破億訊息後表示：「腸胃炎瞬間回血，開心到新歌又寫了幾首，很榮幸跟大家一起完成美好的回憶。」嚴正嵐則相當雀躍：「終於破億了，這個夢做了好久，開心這次不是在做夢，非常感謝大家的支持！」

電影團隊13日在官方粉絲專頁釋出兩段未曝光的「導演暗槓片段」來回饋粉絲的厚愛。瞿友寧說：「當初礙於電影長度忍痛剪掉，終於有機會讓影迷一窺究竟。」內容描述盧廣仲從過去回到現在，與蔡振南在民宿電動間的一席父子對話，蔡振南表示：「電影裡頭最喜歡的就是這一段，感覺我這兒子去『旅行』之後真真正正終於轉大人。」聽到電影破億的好消息，蔡振南難掩欣喜，他也說道：「這證明了台灣的戲劇還是非常有實力，好好把戲拍好，揚名國際！」

《花甲大人轉男孩》口碑持續延燒，截至目前全台總票房已衝破1億，締造導演瞿友寧執導生涯最高票房記錄，有日本影迷專程來台看電影，留言他雖然看不懂中文，但電影仍帶給他相當大的感動，回日本前要再去二刷。瞿友寧聞訊甚是感動，直言：「這就是我們做電影的價值啊！」最感人的是很多粉絲看很多遍，有忠實鐵粉至今已28刷，除了對演員的喜愛，更感受到了我們傳達的家的情感，覺得能夠安慰到大家，比票房破億更讓我覺得開心。

電影為響應劇情，特別開立郵政信箱舉辦「花甲時光郵局」徵件活動，讓所有人可以寄信給未來或以前的自己，許多網友透過信件將沒說出口的思念與感謝傳遞給對方，有人寫信給16歲的自己，希望16歲的自己能夠早點學會說我愛你，因為39歲的她即使學醫，卻仍舊無法挽回親人的驟逝；也有小朋友用時而大時而小的筆跡，寫下對媽媽的感謝，辛苦工作只為賺取他的學費；更有讀者寫信給過去的自己，想和過去的自己「和解」。「花甲時光郵局」即刻起至3月31日為止。電影現正上映中。

(中時)