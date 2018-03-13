紅豆、豆芽菜　農委會擬全面檢驗農藥殘留

2018年03月13日 20:27 中時 楊騰凱

農委會研發出全球最快的農藥殘留萃取技術，傳統法耗時40分鐘，新技術僅需3分鐘，現已完成技轉，可望在全球銷出66億元。農委會副主委陳吉仲表示，藉著萃取技術突破，藥殘把關可更嚴，今年內擬對紅豆、豆芽菜全面檢測藥殘，確保上市產品都安全。

農委會表示，目前國際通用的農藥萃取方法，是將樣品添加溶劑後劇烈震盪、離心取液，再加入淨化粉劑重新劇烈震盪、離心，才能取得檢液交由機器分析，檢液取得過程耗時約40分鐘，但農委會藥毒所研發的快速農藥殘留萃取淨化技術，僅需將樣品添加容液後震盪，再經特殊過濾管過濾，即可過去除葉綠素等非農藥物質，直接取得檢液，耗時僅3到5分鐘。

農委會指出，快速農藥殘留萃取淨化技術的研發套組產品取名為FaPEx(Fast Pesticide Extration) ，已經過衛福部審議，成為多重農藥殘留分析的建議檢驗方法，現已技轉給國內外業者，未來可在全球上市，技轉20年間，估計銷售額可達新台幣66億元。

陳吉仲表示，農藥殘留的檢液取得過程縮短，不僅可節省時間和人力，未來更能全面把關農藥殘留，農委會今年度打算選定1到2種農產品，在上市之前對所有生產該農產的農家進行檢測，確保上市的農產品都是安全的，會全面的檢測的農產品可能是紅豆、洋蔥、蒜頭等特定季節的農產，或農藥殘留風險較高的豆芽菜和四季豆，確切對象盤點後就會對外公布。

此外，先前北農3連休風波，農委會決定補助雲林縣府耕鋤還在田裡未採收的蔬菜，直接埋入土壤當綠肥，藉此減少蔬菜上市量，外界批評，政府介入補助後，未來農民種菜更不會考慮產銷平衡，反正最後政府都會出面買單。

陳吉仲回應，當初是因北農在短短2周內連續3連休2次，雲林縣政府提出以耕鋤作為緊急措施，農委會才會協助，畢竟這也有助於農產品價格穩定，對農委會而言，任何協助或補助措施，最後只要有幫助到農民，當然都願意和地方政府合作共度危機，但是，這不代表耕鋤未來還會是農委會考慮採用的措施。

(中時)