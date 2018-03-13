陸客限縮衝擊觀光 花媽：樂見兩岸繼續交流、異中求同

高市觀光協會理事長黃金祥（右）卸任，13日高雄市長陳菊（左）致贈Q版三太子祝福。（柯宗緯攝）

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高市觀光協會13日舉行理事長改選，黃金祥（右）交棒給劉坤福（左）。（柯宗緯攝）

兩岸關係持續冷和，去年陸客來港都減少約3成。高雄市長陳菊13日坦言，這兩年兩岸關係我們處理得不夠好，或是雙方理解不同，致使陸客觀光減少，但高雄是開放城市，樂見兩岸繼續交流、異中求同，同時歡迎穆斯林、東南亞等旅客來訪。

今日高市觀光協會舉行會員大會，陳菊致詞時提及，12年來勇於承擔改變重工業城市，積極發展無煙囪產業，一路走來歷經高雄氣爆、陸客限縮等事件影響觀光，但感謝觀光產業面臨困難之際，理解市府從不放棄觀光。

陳菊提到，這兩年來，兩岸關係我們處理的不是很好，或是雙方理解不同，以至於陸客來台縮減，但政府不會放棄溝通，期盼兩岸異中求同。另也鼓勵業者雞蛋不要放在同一個籃子，除敞開雙臂歡迎陸客外，也歡迎東南亞、穆斯林等旅客前來。

觀光局長曾姿雯指出，去年全年度高雄旅客為754萬人，相較前年成長3萬人次。國際旅客前3名，分別為陸客、日本、港澳，其中陸客占比5成，但全年則減少近3成；倒是國旅市場成長7％，約31萬人。

高市觀光協會舉行理事長交接，黃金祥卸任交棒給劉坤福。現任理事長劉坤福，身兼高市旅館公會理事長，他認為，來過高雄的旅客會一來再來，第1次走馬看花、第2次深度旅遊、第3次會長期度假，對高雄觀光深具信心，相信與對岸持續溝通，不久的將來會有更多陸客回流。

(中時)

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